Muslimische Bloggerinnen: Verkackt. Ob mit oder ohne Kopftuch.

Als 2013 eine Gruppe junger nordamerikanischer Frauen hip gekleidet in einem Internet-Musikvideo auftauchte, entfachte das einen internationalen Sturm des Protestes und der Kontroverse. Was war geschehen? Diese jungen Frauen waren Musliminnen, mit Kopfbedeckung und verschiedenen Hautfarben. Was aber war der Skandal? Sie taten Dinge, die gemeinhin jungen Männern vorbehalten sind, und das unabhängig von ethnischer, sozialer oder religiöser Präferenz. Die Frauen "hingen ab". Sie fuhren Fahrrad, Motorrad, Skateboard, lutschten Eis, tanzten, machten Sport, spazierten und lungerten mit ihren Ghettoblastern an dampfenden Motorhauben herum, ganz bewusst maskuline Hip-Hop-Posen karikierend. Kurzum: Sie taten NICHTS. Etwas, das dem männlichen Jugendlichen vorbehalten ist, wie es etwa schon für den Flaneur galt, ein junger bürgerlicher Mann des 19. Jahrhunderts, der im öffentlichen Raum nichts tat. Weibliches Handeln, so ist die gesellschaftliche Erwartung, muss zweckbestimmt sein. Das erfüllten diese jungen Musliminnen nicht. Sie hatten Spaß. Auch an Mode und Make-up.

Diese Faktoren schienen ein besonderes Sakrileg zu sein. Musliminnen könnten sich nicht so kleiden, in Hosen, enganliegend, in Farben, geschminkt, auffällig. Sie würden das Bild des Islam beschädigen, lautete eine zentrale Kritik. Das Video wurde musikalisch von Hip Hop begleitet, der unverhohlen einen neuen Luxus lobte. So verwundert es nicht, dass immer dann, wenn ich dieses Video auf Konferenzen oder im Unterricht zeige, schockierte Reaktionen folgen, die sich genau auf diese Punkte fokussieren: auf die Bekleidung und auf den zur Schau gestellten Luxus. Diese junge Gruppe nannte sich ironisch Mipster, eine Kombination der Wörter Muslim und Hipster.

Dieses Ereignis ist insofern interessant, als dass es nicht nur den Beginn einer Bewegung markiert, sondern die Debatte rund um das Video deutlich macht, wie kontrovers die Kopfbedeckung muslimischer Frauen und der weibliche muslimische Körper im öffentlichen Raum von allen Seiten diskutiert wird. Mit oder ohne Kopftuch: Junge Musliminnen können dabei nur verlieren – darauf verweist der Titel einer Folge von "Karakaya Talk", einem Format der Berliner Journalistin und Comedian Esra Karakaya, der für diesen Beitrag titelgebend war.