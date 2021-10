Filmkritik "Le Prince": Ein ganz unmögliches Paar

Wenn Monika und Joseph zusammen sind, schaffen sie sich einen eigenen Raum. Aber auch dort ist ihre Liebe gefährdet: Er ist manchmal misstrauisch, was ihre Gefühle betrifft, verlangt ihren Respekt ("Mein Vater wurde kolonialisiert. Ich nicht!"), fühlt sich in seiner Würde verletzt. Sie fühlt sich brüskiert, weil er ihr nicht alles erzählt, sie zum Beispiel aus seinen undurchsichtigen Geschäften ausschließt. Wenn dieses Paar aber seine Privatheit verlässt, wenn Monika in seinem Milieu auftaucht oder Joseph in ihrem, wird es noch schlimmer. Dann sind sie Fremdkörper im Raum des oder der anderen, und nur manchmal löst sich dieser Zustand durch Alkoholzufuhr in einer ausgelassenen Lockerheit auf, der nicht zu trauen ist. Sie habe als Freundin eine "Aufsichtspflicht", sagt nach so einem Abend Ursula und gibt Monika bezüglich ihrer Beziehung all das zu bedenken, was diese nicht hören will.

Zwei mit Eigensinn und Eigenleben

So halbdokumentarisch und improvisiert diese Szenen in dämmrig verrauchten afrikanischen Kneipen oder am Esstisch gutbürgerlicher Wohnungen auch aussehen: Sie sind inszenatorisch brillant verdichtet und schauspielerisch exzellent ausgearbeitet. Passi Balende, in Frankreich ein Rap-Star, agiert souverän als Mann, der Erfahrungen gemacht hat und deshalb nicht alles von sich preisgeben kann und will. Und wie gut Ursula Strauss sein kann, wenn sie nicht ins Korsett mittelmäßiger TV-Krimis gesperrt wird, das sollte man sich unbedingt ansehen! Aber auch alle anderen Personen, selbst wenn sie nur kurz auftreten, wirken so, als hätten sie eine ambivalente und komplexe Biografie. Moralisch bewertet werden sie nicht, jedenfalls nicht von der Regisseurin. Die bleibt in "Le Prince" eine genaue Beobachterin, voller Empathie zwar, aber auch mit einer dezenten Distanz, die den Protagonisten Eigensinn und Eigenleben lässt.