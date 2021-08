"Queen Bees": Seichtstellen als Trostspender

Aber viel mehr Platz als in solch kurzen Anmerkungen wird dem Tod nicht eingeräumt. Der Film plädiert eben dafür, sich auch im Alter dem Leben zuzuwenden. Also weitermachen mit dem Konkurrenzgebaren, den Eifersüchteleien und den Geplänkeln mit der Cliquen-Anführerin Janet (Jane Curtin), von deren Feldwebel-Ton sich Helen nicht einschüchtern lässt. So wird sie selber zur Queen-Bee, also zur Bienenkönigin, und regiert mit am Bridgetisch. Doch so ganz hat der Regisseur die Spielfilmlänge noch nicht geschafft, sodass er in der zweiten Filmhälfte den altmodisch-charmanten Schwerenöter Dan (James Caan) ins Spiel bringt. Zeit also für Komplimente, Tanzstunden und eine neue Liebe. Und wir müssen zugestehen: Ellen Burstyn und James Caan, die beide auf große Hollywoodkarrieren zurückblicken können, gleiten mit Würde auch über die seichten Stellen dieser Geschichte hinweg.

Eher Old School als "80 ist das neue 18!"

Seichte Stellen? Nun ja, wenn man das Visier des Kritikers schärfer einstellt, sieht der ganze Film aus wie eine Ansammlung von Seichtstellen. "Das Alter ist nichts für Feiglinge", hat Bette Davis mal erklärt. "Queen Bees" aber drückt sich vor größeren Problemen herum und erfindet sich kleinere, um sie zu lösen. Übrigens liegt dieser Film im Wettbewerb Wer-ist-der-liebste-und-netteste-Enkel weit vorne. So ein toller Kerl (Matthew Barnes), immer nur lächelnd und dabei mit seiner Oma Helen, der ehemaligen Lehrerin, Zitate von Nelson Mandela oder Robert Frost austauschend. Andere Nebenfiguren agieren hart an der Karikatur, etwa der als Don Juan eingeführte – und tatsächlich angehimmelte! – Altstecher (Christoper Lloyd) mit dem augenrollenden Du-willst-es-doch-auch-Blick. Der kriegt schließlich die männermordende Margot, eine von den Queen Bees, gespielt von Ann-Margret, die hier an das Sexy-Girl-Image ihrer frühen Karriere anknüpft.