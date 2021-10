Bürgerentscheid: Geislingen will weg

Dies alles sind Geislinger Probleme, die nichts mit dem Landkreis zu tun haben. Aber in Sachen Helfenstein-Klinik haben Kraus und Erdem nicht nur den SPD-Abgeordneten Reiff, sondern den gesamten Gemeinderat auf ihrer Seite. "Alle sagen, das geht so nicht", betont Kraus. Fraktionsübergreifend fühlten sich die Gemeinderäte vom Landkreis übergangen. Also: Raus! Der Beschluss, die Bürger über einen Landkreiswechsel abstimmen zu lassen, fiel einstimmig.

Landrat Wolff ist in Geislingen unbeliebt

"Wut, Enttäuschung und Unverständnis" äußerte auch Oberbürgermeister Frank Dehmer in einer Videobotschaft wenige Tage nach dem Beschluss des Kreistags im Mai, den er als einen "extremen Nackenschlag" empfinde. In einem Brief an den Kreistag hatten er und 14 weitere Bürgermeister schon vor einem Jahr gegen die Schließungspläne protestiert. Dehmer will den Kampf noch nicht aufgeben und unterstützt ausdrücklich das Aktionsbündnis.

Kraus bleibt betont sachlich. Aber das Problem hat auch einen Namen – den er kein einziges Mal erwähnt. Umso deutlicher ein Demo-Transparent: Zu sehen ist Landrat Edgar Wolff, der mit dem Holzhammer eines dritten Gutachtens auf die Helfenstein-Klinik eindrischt. "Glaub's mir, wir kriegen dich noch kaputt", steht daneben und darunter: "Wenn man Gesundheitswesen rein wirtschaftlich sieht".

Wolff (Freie Wähler) hat in Stuttgarter Ämtern und im persönlichen Referat Manfred Rommels angefangen, bevor er 1997 Bürgermeister von Ebersbach wurde, ganz am anderen Ende des Landkreises. 2009 wurde er, mit den Stimmen von Grünen und SPD, knapp zum Landrat gewählt. Damit wurde er auch Aufsichtsratsvorsitzender der Alb-Fils-Kliniken. In dieser Funktion hat der 62-Jährige drei Gutachten in Auftrag gegeben, die der Helfenstein-Klinik keine Perspektive mehr einräumen.

Ins Positive gewendet lautete das so: Die Gutachter sollten einen Weg aufzeigen, "die Helfenstein-Klinik zu stabilisieren und die Gesundheitsversorgung an beiden Standorten der AFK sicherzustellen". Hinter der blumigen Formulierung verbirgt sich etwas, das mal als Praxisklinik, dann wieder als Primärversorgungszentrum oder Gesundheitscampus bezeichnet wird: eine Art Gemeinschaftspraxis, die aber in der Nacht und am Wochenende geschlossen bleibt.

"Eine Klinik, zwei Standorte": Auf den Slogan zum hundertjährigen Bestehen der Helfenstein-Klinik 2015 glaubten sich die Bewohner des Oberen Filstals verlassen zu können. 50 Millionen waren zuvor noch investiert worden. Ein ambulantes Gesundheitszentrum hat 2013 seine Pforten geöffnet. Den Protest der Geislinger wehrt Landrat Wolff ab: "Eine Klinik, zwei Standorte – das war weder ein Beschluss noch eine Garantie noch ein Versprechen."

Systematisch kaputtgespart

Die Helfenstein-Klinik habe 2019 einen Verlust von 1,9 Millionen Euro eingefahren, rechnen die Gutachter vor, gegenüber 6,6 Millionen im Fall der fünfmal so großen Klinik am Eichert. Dort entsteht seit zwei Jahren ein Neubau, der statt, wie ursprünglich angekündigt, 372 mittlerweile 445 Millionen Euro kostet. Es ist "eines der größten Neubauprojekte in Baden-Württemberg", vermerkt die Klinik stolz auf ihrer Website.

"Seit ich im Landkreis als Journalist tätig bin", schreibt Joachim Abel auf seinem Nachrichtenportal Filstal-Express, "geht es jedes Jahr im Kreistag bei der Klinik im Wesentlichen um die 'Schwarze Null', die wieder nicht erreicht, aber bald erreicht werden soll." Abteilungen seien nach Göppingen verlagert worden, was die Zahl der Bettenbelegungen reduzierte, was dann wiederum der Klinik in Geislingen angelastet wurde; Personal wurde nach Göppingen versetzt – und fehlt nun in Geislingen. Abel schließt: "Die Klinik wurde systematisch ausgeblutet."