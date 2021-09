Berlin Alexanderplatz

Es roch noch nach Sommer, die herrschende Seuche wurde in weiten Kreisen der Bevölkerung ignoriert, und der Streik der Lokführer hatte noch nicht begonnen. Ich nahm die Eisenbahn, die sehr pünktlich abfuhr und noch pünktlicher in Berlin ankam. Weil ich am Alexanderplatz etwas zu erledigen hatte, stieg ich dort in einem Hotel ab, von wo ich die Antenne des Fernsehturms sehen konnte. Die Fernsehturmantenne ist das Kirchturmkreuz des Gottlosen. So war ich mir halbwegs sicher, immer wieder zurückzufinden und nicht aufgrund meines chronisch gestörten Orientierungssinns in der Spree oder in der Depression zu landen.

Ich bin übrigens nicht wegen des Degerlocher Fernsehturms all die Zeit in Stuttgart geblieben. In dieser Stadt brauchst du keinen Wegweiser, es geht sowieso immer alles in dieselbe Richtung. Schuld an meiner Spaziergänger-Sesshaftigkeit hat das Mineralwasser, diese weltliche Segnung in öffentlichen Bädern. Wer schon einmal gut aufgeheizt aus der Sauna kam und nach einer – nicht kalten, sondern heißen – Dusche in fast eisiges Mineralwasser eintauchte, wird mich verstehen. Diese Prozedur erinnert an ein Brandeisen, das nach der Misshandlung eines Rindviehs qualmend ins kalte Wasser getaucht wird. Es zischt, es zieht im Schritt, und dann bist du gehärtet für dein Leben als Rindvieh unter deinesgleichen.