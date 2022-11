Metropol-Kino in Stuttgart: "Wirkliche Kunst- und Kulturstätte"

In der Diskussion ging es um graue Energie, den 40-Prozent-Anteil des Bausektors an den globalen CO 2 -Emissionen und überfüllte Deponien. Die bestehende Gesetzgebung begünstige Abriss und Neubau. Wer auf Erhalt setze, stehe dagegen vor hohen Kosten und schier unlösbaren Genehmigungsfragen, konnte Fluhrer aus der Praxis in Karlsruhe berichten. Ganz zuletzt fragte Heilmeyer auch nach der kulturellen Bedeutung des Bestands: ob also Gebäude wie das Metropol nicht auch "Geschichte erzählen".

Christian Holl, der aus Anlass des vierzigjährigen Bestehens der Architekturgalerie am Weißenhof die nächste Runde moderierte, wollte allerdings nicht so sehr zurück, als vielmehr nach vorn schauen. Dabei ging es ihm letztlich um eine Neubesinnung in Bezug auf die Rolle der Architekt:innen. Sie sollten, so Stefan Kurath aus Zürich, nicht als Einzelgänger schöne Gebäude herstellen, sondern Allianzen bilden und politisch handeln im Sinne der "einen Welt". Ganz ähnlich will auch Christian von Wissel aus Bremen Architektur anders denken: nicht als Objekt, sondern als Praxis.

Die Frage lautet: Wem gehört der Raum?

Ein anschauliches Beispiel lieferte die kurzfristig eingesprungene Aya Tarik, die im Stadtteil Schwarzer Berg im Norden Braunschweigs, ausgehend von ihrer Architektur-Masterarbeit, ein Quartierszentrum eingerichtet hat. Sie sprach über leer stehende Ladenlokale, konsumfreie Orte und Möglichkeitsräume; es gehe darum, Barrieren abzubauen, bauliche wie sprachliche, um "lokales Wissen", das sie in "Quartier Talks" abfragt, um "kollektive Intelligenz", aber auch um Regeln. Die Grundfragen, so Tarik, lauten: Wem gehört der Raum? Und: Wer finanziert das Projekt? Die Architekt:innen müssten, mit einem Wort, "raus aus der Bubble".

In der dritten Gesprächsrunde stellte Nathalie Bredella ihre Forschungen zur frühen Entwicklung des Kinos in den USA vor: vom Nickel Odeon, das lokal orientiert war und in dem Frauen auf vielfache Weise eine Rolle spielten, zu den großen Traumpalästen der 1920er-Jahre, die auch beim Metropol Pate standen. Britta Nagel vom Atelier Brückner zeigte ihre schönen Pläne für das künftige Haus für Film und Medien an der Stelle des heutigen Breuninger-Parkhauses: ein transparentes Gebäude für alle – das freilich Ulrich Wegenast zu der Frage veranlasste, wo denn bei all dem das Kino bleibe.

24 Kultureinrichtungen haben das Programm erarbeitet, unterstrich Wegenast, bis vor Kurzem Leiter des Stuttgarter Trickfilmfestivals und jetzt Dekan des Fachbereichs Design an der Peter-Behrens-Hochschule in Düsseldorf. Er sprach anschließend über die Zukunft des Kinos. Die Hälfte aller Kinos habe in den letzten zwanzig Jahren geschlossen, resümierte er, auch große Multiplex-Kinos, Investment-Projekte – nach den Corona-Schließungen. Die Zukunft sieht er eher in kleinen Dorfkinos. Als "soziales Experiment und kollektives Sehen" werde Kino auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen.

In der anschließenden Diskussion monierte Stefan Kurath zu Recht, es sei gar nicht über das Metropol-Kino gesprochen worden: "Ein toller Ort", schwärmte der Leiter des Instituts Urban Landscape an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). An den folgenden Tagen bot sich noch Gelegenheit, den Bau näher kennenzulernen. Denn im Anschluss an seine eigene Veranstaltung hatte der BDA die Freie Tanz- und Theaterszene (FTTS) eingeladen, das Gebäude zwei Tage lang zu bespielen.