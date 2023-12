Kontext-Spendenkampagne: Knipsen kostet

Wenn's blöd läuft, schicken Redaktionen ihre Autor:innen los, um neben guten Texten auch noch schlechte Handybilder zu machen. Leider läuft es viel zu oft blöd – und das sieht man. Kontext dagegen leistet sich zwei Profi-Fotografen. Das ist sehr außergewöhnlich für so eine kleine Zeitung.

In den zwölf Kontextjahren ist ganz schön viel Material zusammengekommen: Da fallen unfassbare Datenmengen aus mehreren Jahrzehnten Fotografie aus der Welt der Arbeit (Joachim E. Röttgers) und über ein dutzend Jahre Krawallfotografie (Jens Volle) zusammen. Das gemeinsame Archiv umfasst inzwischen mehr als 170.000 Bilder.

Immer wieder platzen also die vielen Festplatten aus allen Nähten, immer wieder müssen neue her. Auch das teure Equipment muss sich Reparaturen unterziehen und nach einer gewissen Zeit fällt eine neue Kamera oder ein neues Objektiv an. Obwohl wir hier alle hart arbeiten, haben wir den Kapitalismus noch nicht überwunden, also kostet das natürlich Geld. Und mit mehr Geld, das wir nicht nur für unsere technische Ausstattung brauchen, könnten wir uns auch einen weiteren Traum erfüllen. Nämlich unser Fototeam und den Blick durch die Kamera eines alten und mittelalten Mannes um die Perspektive einer Fotografin zu erweitern. Helfen Sie mit, unsere Sichtweisen zu bereichern!

Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli