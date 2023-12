Kontext-Spendenkampagne: Für einen sprudelnden Jungbrunnen

Kontext-Spendenkampagne Es braucht die andere Stimme

Wie war das nochmal mit dem Sprechzettel der Grünen? Die "Belastungsgrenze" sei erreicht, sollen die Abgeordneten sagen. So stand es in einer Wordingliste zum Thema Migration – und es stand nur in Kontext. Kritisch kommentiert und in voller Länge.…