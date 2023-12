Kontext-Spendenkampagne: Fluten Sie uns mit Kohle!

Plötzlich stand alles unter Wasser, vor fünf Jahren in unseren alten Redaktionsräumen. Ein tropfender Wasserhahn in der (winzigen) Küche hatte die Mitarbeiter:innen so genervt, dass sie Stimmen für eine Petition sammelten: Bitte, bitte, repariert das. Kurz darauf rückt ein Handwerker an, werkelt an dem Hahn herum – und auf einmal spritzt meterhoch Wasser heraus, nicht nur die Küche, auch der Flur und ein Büro werden geflutet.

Fortan wellte sich der Boden, denn für neues Parkett war kein Geld da. Nicht der einzige Makel der alten Räume. Direkt neben einer der meistbefahrenen Straßen in Stuttgart gelegen, waren Lärm und Schmutz hier sogar noch größere Probleme als im Rest der Stadt. Im Erdgeschoss versuchten verschiedene Cafés und Bars ihr Glück. Nachdem mal wieder die Eigentümer:innen gewechselt hatten, stank es im Treppenhaus die ganze Zeit nach Fischsuppe.

Nett ausgedrückt könnte man sagen: Die Gegend war belebt und hatte einen rustikalen Charme. Elf Jahre hat die Kontext-Redaktion hier verbracht. Am Ende war ausschlaggebend, dass das Projekt wachsen will, mehr Personal anstrebt – und da wurden die alten Räume einfach zu eng. Wer ein Praktikum gemacht hat, musste als Nomad:in von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ziehen, je nachdem, wo gerade jemand im Urlaub oder auf einem Termin war. Irgendwann war klar: Wir müssen umziehen.

Das ist geschafft und die neue Redaktion in der Stuttgarter Hermannstraße ist ein Traum: geräumig, hell und herrlich ruhig. Die Kehrseite: Auf dem Konto herrscht Ebbe. Neben akribischen Recherchen und juristischen Streitereien mit Neonazis und Polizisten geht leider auch so ein Umzug ganz schön ins Geld. Daher haben wir eine Bitte: Fluten Sie nicht unseren schönen neuen Boden, sondern unsere Kasse mit Kröten, Moneten, Kohle und Peseten!



Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli