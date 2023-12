Die Linke: Nicht bei den Wagenknechten

Allerdings ist auch Mirow, Gemeinderätin in Heidelberg, verärgert, dass die ausgetretenen Linken-Abgeordneten ihr Mandat nicht zurückgegeben haben. Ihr Landesverband muss auf die Reutlinger Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti verzichten. Wichtig ist Mirow: "Es sind keine ganzen Kreisverbände weggefallen." Zwar musste Reutlingen ordentlich bluten – dort traten auch ein paar Gemeinde- und Kreisräte aus der Linken aus –, wichtig aber sei: "Die Leute haben Bock auf Wahlkampf."

Rüdiger Weckmann, der Vorsitzende des Linken-Kreisverbandes Reutlingen, ist noch etwas zwiegespalten. Einerseits motiviert, andererseits schwer enttäuscht von Tatti und deren Mit-Ausgetretenen. "Ich habe die Jessica 12, 13 Jahre lang unterstützt." Auch dass nun andere ehemals gute Mitstreiter weg sind, sei bitter. Andererseits: Im ablaufenden Jahr sei der Kreisverband vor lauter Streiterei gelähmt gewesen, das werde sich nun ändern, ist der Rentner überzeugt.

Am meisten ärgert ihn, dass die Wagenknecht-Anhänger:innen und damit auch Tatti dauernd erzählen, "dass wir uns an den Grünen orientieren und weit weg von den einfachen Leuten seien. Das war und ist nicht so!" Ob im Kreistag oder in Gemeinderäten – sie hätten sich immer um die sozialen Themen gekümmert, um Wohnungsbau und ja, auch um Solidarität mit Flüchtlingen. "Das scheint ja nicht mehr so deren Überzeugung zu sein." Der einstige Sozialarbeiter ist überzeugt: "Unsere Arbeit in den Gremien hat dafür gesorgt, dass das Soziale mehr im Fokus sind. Die Linke ist in Reutlingen ein politischer Faktor."

Wenn Weckmann durch sie Stadt laufe, werde er ab und an angesprochen auf das neue Bündnis. Da habe er öfter gehört: "Gut, dass du nicht bei den Wagenknechten bist."