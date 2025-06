Handys in der Schule: "Holt mal eure Handys raus"

Das Land fühlte sich lange Zeit als Vorreiter, die dortige Digitalisierungsstrategie wurde hierzulande immer wieder als besonders fortschrittlich gelobt – bis das Karolinska-Institut, die renommierte Medizin-Uni nahe Stockholm, dieses Konzept vor zwei Jahren als zu wenig faktenbasiert einordnete. Vor allem geht es um den Einsatz digitaler Schulbücher. Digitale Lernmaterialien seien zwar erheblich billiger als gedruckte Schulbücher, Untersuchungen zeigten aber, "dass sie negative Folgen haben, die längerfristig zu höheren sozialen Kosten führen können". Digitale Arbeitsgeräte enthielten etwa "viele Ablenkungen, die die Konzentration und das Arbeitsgedächtnis behindern", was wiederum das Lernen beeinträchtige. Außerdem habe das Lesen und Schreiben auf dem Bildschirm "negative Auswirkungen auf das Leseverständnis". Den Schulen sollten lieber zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Bedarf an gedruckten Schulbüchern zu decken.

Nach Angaben des Kultusministeriums auf Kontext-Anfrage gibt es digitale Schulbücher in Baden-Württemberg aber überhaupt nicht. Nentwich beklagt generell viel zu viel Halbwissen zum Thema und fühlt sich an Europa- oder Weltmeisterschaften im Fußball erinnert, weil in diesen Wochen ebenfalls "Zehntausende Fachleute ohne ausreichende Substanz unterwegs" seien. Einig immerhin sind sich Gegner:innen wie Befürworter:innen weiterer Digitalisierungsschritte, dass die Medienkompetenz schon in Kitas und ab der Grundschule viel stärker in den Blick genommen werden muss.

Pflichtfach Medienkompetenz kommt erst 2026

Gerade Baden-Württemberg könnte deutlich weiter sein. Schon Ende der 1980er-Jahre ärgerte sich Günther Oettinger (CDU) darüber, dass dem Umgang mit Computern und vor allem Computer-Spielen von Kindern und Jugendlichen zu wenig Bedeutung beigemessen wurde. Mehrfach plädierte er für die Ausweitung des Pflichtunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen – nicht zuletzt nachdem bekannt wurde, dass rassistische, gewaltverherrlichende CDs auf Schulhöfen die Runde machen und weder Innen- noch Kultusministerium davon wussten.

Keinen Mangel gab es an Versprechen, mehr Geld zu investieren. "Ausstattung allein genügt nicht, Computer, Internet, Multimedia sind keine Selbstläufer, die von sich aus zur Bildung beitragen", sagte einer der Boser-Vorgänger, Kultusstaatssekretär Rudolf Köberle (CDU), in einer Landtagsdebatte vor einem Vierteljahrhundert. Mehr als 20 Jahre später steht nun fest: Erst ab dem kommenden Herbst wird es an allen weiterführenden Schulen das eigenständige Pflichtfach Medienkompetenz und Information geben.

Auch Hensinger drängt auf eine Erziehung zur unabhängigen Medienmündigkeit. Die Vergleiche, die er zieht, sind zumindest bedenkenswert: Um Jugendschutz und Suchtprävention zu verwirklichen, brauche es kein Smartphone. Schließlich werde bei der Drogen-, Alkohol- und Raucherprävention auch nicht der Suchtstoff konsumiert und die Risiken schlechter Ernährung nicht durch den Konsum von Junkfood vermittelt. Der Landesschülerbeirat spricht sich dafür aus, "angesichts der zunehmenden problematischen Smartphonenutzung unter Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone in der Schule zu vermitteln". Ein generelles Handyverbot oder übermäßige Einschränkungen verlagerten das Problem lediglich nach Hause, anstatt eine nachhaltige Lösung zu schaffen.