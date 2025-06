NS-Vergangenheit in Stuttgart-Feuerbach: Von Wiener zu Wiener

Am morgigen Donnerstag geht es weiter mit Mathematiker Norbert Wiener. Ohne den Begründer der Kybernetik gäbe es keinen Cyberspace: Das genügt, um die Tragweite seiner Erfindung zu ermessen. Nach ihm ist auch ein Begriff aus der Stochastik benannt, eines Teilgebiets der Mathematik, das sich mit der statistischen Wahrscheinlichkeit beschäftigt: die "Wiener-Wurst". Ob Nicole Radde, Stochastik-Professorin der Universität Stuttgart, in einfachen Worten erklären kann, was die "Wiener-Wurst" ist, wird sich am Donnerstagabend zeigen. Norbert Wiener, geboren 1894 in Columbia, Missouri, war wie viele Personen mit Nachnamen Wiener jüdischer Herkunft. Im Zweiten Weltkrieg wirkte er an der militärischen Forschung mit, nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki distanzierte er sich davon.

Der ein paar Jahre ältere Publizist Alfred Wiener, in Potsdam geboren, warnte schon 1919: "Eine gewaltige antisemitische Sturmflut ist über uns hereingebrochen, […] die unbegrenzte Geldmittel und damit arbeitende, geschickt geleitete Organisationen erregt und gefördert haben und weiter auszudehnen eifrigst bemüht sind."1933 floh er nach Amsterdam, dann weiter nach London, wo es noch heute die nach ihm benannte "Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide" gibt. Deren Direktor Toby Simpson spricht am Freitagabend in Feuerbach. Wilhelm Wiener ist dagegen gar kein Mann und hieß auch nicht Wiener. Es handelt sich um ein Pseudonym von Minna Kautsky, geboren 1837 in Graz, sozialistische Autorin, Schauspielerin und Mutter von Karl Kautsky, einem Freund von Friedrich Engels. Über sie wird der Stuttgarter Philosoph Michael Weingarten sprechen.

Wichtiger als das Kunstwerk: das Erinnern

Vom "Anschluss" Österreichs und der Umbenennung der Feuerbacher Straßen und Plätze über Antisemitismus und Krieg bis zur Unterbringung italienischer Gastarbeiter im Bunker; von der Frage der militärischen Forschung bis zum Ausbau als Atombunker in den 1970er-Jahren: Zwischen der Geschichte des Wiener Platzes und den sechs namengebenden Personen gibt es zahlreiche Resonanzen.