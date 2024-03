"Proletenpassion" in Esslingen: Klassenkampf auf der Bühne

Das Ensemble der WLB frönt zwar nicht gerade dem Agitationsstil, legt sich aber durchaus leidenschaftlich ins Zeug für die Sache: hüpft ballettös und spagatierend als Adeliger über die Bühne (Reyniel Ostermann), erscheint mit absurd riesenhafter Russenmütze als Zar (Martin Theuer) oder singt als zum Tode verurteilter Thomas Müntzer in T-Shirt – mit aufgedruckter geballter Faust – traurige Lieder (Daniel Großkämper), in denen sogar die E-Gitarre anfängt zu weinen. Kristin Göpfert persifliert mit scharfer Stimme Hitler ("Es ist genial / An ,national‘ / häng ich hinten ,sozialistisch‘ an!"), Felix Jeiter vergießt als "Freie Markt"-Allegorie im Anzug Krokodilstränen angesichts von "Klimawandel, globaler Ungerechtigkeit, Zerstörung des Planeten, Hungerkatastrophen" und Feline Zimmermann intoniert lauthals mit erhobener Faust "Frauen packt die Pflastersteine / macht den fetten Ärschen Beine". Bleibt aber alles noch in einem recht braven, zuweilen tempolosen Rahmen, und manchmal wird gar mit sanfter, angenehmer Stimme einfach nur erzählt (Marcus Michalski). Begleitet wird das Ensemble von einer vierköpfigen Live-Band um den Gitarristen Frank Kuruc, der die Songs auch neu arrangiert und ein bisschen poppiger und abwechslungsreicher gemacht hat. Das Bühnenbild ist derweil so derart unentschieden, dass man eigentlich darauf auch verzichten könnte: vorne eine Art Probenkeller mit Sofa, hinten so etwas wie eine Küche mit Waschmaschine, Herd und Kühlschrank (Bühne und Kostüme: Frank Chamier).

Der Blick ins Heute bleibt blass

Aber auch sonst fragt man sich im Verlauf des zweieinhalbstündigen Abends dann immer dringlicher, was die "Proletenpassion" uns eigentlich heute noch zu sagen hat. Zwar hat der Regisseur Klaus Hemmerle die aktualisierte Fassung, in der sie 2015 in Wien wiederbelebt wurde, verwendet und gemeinsam mit der Dramaturgin Sarah Frost noch mal selbst daran herumgeschraubt. Aber so richtig kommt man nicht an in unserer Zeit. Hier einer, der per Handy den Begriff "Prolet" im Internet recherchiert, dort das chorische Herunterrattern von Mind-Map-Ergebnissen: "Klimakrise, Klimakleber, Krieg und Terror in Nah-Ost, Antisemitismus, Cancel-Culture, KI, ChatGPT" usw. Da macht man es sich zu einfach.