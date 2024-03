Lawrence Ferlinghetti: Als Gedichte die Welt veränderten

1955 dann veröffentlichte er mit "Pictures of the Gone World (Bilder der verschwundenen Welt)" seinen ersten eigenen Gedichtband. 1958 folgte "A Coney Island of the Mind (Eine Coney Island des Geistes)". Etwa eine Million Exemplare dieses Buches sind weltweit in Umlauf; es wurde in zwölf Sprachen übersetzt. "A Coney Island of the Mind" ist der mit Sicherheit meistverkaufte Gedichtband in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht überhaupt.

Am 22. Februar 2021 starb Lawrence Ferlinghetti, einen Monat vor seinem 103. Geburtstag. Am 18. Februar sollte er noch, mittels einer Videoübertragung, teilnehmen an einer Veranstaltung des Stuttgarter Literaturhauses zur "Beat Generation", sagte jedoch krankheitshalber ab. An seiner Stelle war der Schriftsteller T.C. Boyle auf dem Bildschirm zu sehen.

Heute in der Rampe wie damals im Literaturhaus ist es der Kulturjournalist Manfred Heinfeldner, der spricht, gemeinsam mit Micha Piltz von der Montage Gruppe am Tag nach Ferlinghettis 105. Geburtstag einführt ins Leben und Werk des Dichters, Buchhändlers, Verlegers, Aktivisten. Die Montage Gruppe beschäftigt sich immer wieder montags in der Rampe mit Themen der Popkultur – dieses Mal also geht es um eine Lyrik, die Spuren hinterließ.

Gedichte mit visuellem Charakter

Die Frage, wie Ferlinghettis politischer Aktivismus heute zu bewerten sei, wird später in der Rampe zu einer angeregten Diskussion führen. An seiner Leistung als Verleger gibt es keinen Zweifel, ebenso wenig daran, dass die "Beat Generation" die Literatursprache nachhaltig veränderte, den Jargon aufnahm, den Blick aufs Alltägliche lenkte, Tabus brach. Der Rhythmus des Jazz sickerte hinein in die Texte dieser Autorengruppe. Mit ihrer offenen Form, getragen von Assoziationen, Wortspielen, Witz und dem Puls der Musik, kann man sie als eine frühe Form des Rap verstehen.

Dabei sah sich Lawrence Ferlinghetti selbst nicht als Mitglied der "Beat Generation". Er wollte Abstand halten, wies deshalb auch die Erstveröffentlichung von Jack Kerouacs Roman "On the Road" zurück – was er später bereute. Ferlinghetti suchte seine Vorbilder auch in Europa, verehrte Dichter wie Jacques Prevert, T.S. Eliot, Apollinaire, die Surrealisten. Politisches Engagement tritt bei ihm deutlich hervor; Themen wie Drogen, Sex, Spiritualität, die für die "Beat Generation" bestimmend waren, spielen in seinen Texten allenfalls eine Nebenrolle. Von Anfang an war Ferlinghetti auch Maler; als Lyriker entwickelte er einen eigenen Stil, der Zeilen, Satzfragmente, Bilder und Einfälle typografisch auf der Seite verstreut und dem Gedicht so einen visuellen Charakter gibt.

Und Ferlinghettis Stimme besitzt jenen singenden Ton, ist leise, zurückhaltend, ironisch, ohne jemals bitter zu werden. In der Rampe sitzt das Publikum und lauscht Aufzeichnungen von ihm, lauscht der Jazzmusik, die seine Lesungen begleitete. Der Abend führt in eine andere Welt, eine andere Zeit: Lange vor der digitalen Revolution war das, vor der Verbreitung des Fernsehens sogar. Vor 70 Jahren sorgten Dichterlesungen in San Francisco für knallvolle Häuser, junge Menschen strömten zu solchen Events, Lyrik war äußerst hip, die Poeten saßen scharenweise in den Cafés der Boheme beisammen. Was heute als "Poetry Slam" davon nachhallt, wirkt wie ein kläglicher Abklatsch. Einmal war das alles sehr ernst gemeint und man traute Gedichten zu, die Welt zu verändern.

Nationalfahnen zu Rotzfahnen

Die Gedichte, die Lawrence Ferlinghetti schrieb, erkennt man augenblicklich an ihrem Sound, an ihrer stillen, verschmitzten und engagierten Weise, die Welt zu betrachten. Über 70 Jahre hin schrieb Ferlinghetti seine Eindrücke nieder, knapp, klar, eigensinnig und versponnen. Er beobachtete seine Zeitgenossen, schilderte sie mit sanftem Spott, reagierte auf das Zeitgeschehen. Die Geschichte der US-amerikanischen Counter Culture, der linken Gegenkultur, bildet sich wie beiläufig in seinen Texten ab.