KSC-Fanprojekt: Vertrauen statt Strafverfolgung

"Dieser Strafbefehl macht uns fassungslos. Er ist ein frontaler Angriff auf das Berufsfeld der Sozialen Arbeit", erklärt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) in einer Pressemitteilung. "Es ist unfassbar, dass Menschen im Jahr 2024 für ihre anerkannte und nachhaltig wirksame Arbeit strafrechtlich belangt werden können." Der Fall greife die Grundpfeiler der Sozialen Arbeit an. "Vertraulichkeit, Parteilichkeit und Freiwilligkeit gegenüber der Zielgruppe – also jenen Menschen, mit denen wir pädagogisch und präventiv gemäß unseres Auftrags arbeiten." Nur durch dieses Vertrauensverhältnis könnten Fanprojekte nachhaltig Arbeit gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung leisten.

Wer hat einen Schlüssel?

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sieht das erwartungsgemäß anders. Sie wollte mit den Vernehmungen der Fanprojekt-Mitarbeiter:innen Beteiligte an der Pyro-Aktion identifizieren und Hinweise erhalten, welchen Beitrag einzelne Verdächtige dabei geleistet hätten, sagt Staatsanwalt Matthias Hörster. Die Ermittlungen hätten "konkrete Anhaltspunkte darauf ergeben, dass die Räumlichkeiten des Fanprojekts zur Vorbereitung der Tat genutzt" worden seien. In den Räumlichkeiten sollen demnach am Vortag der Tat die später verwendeten pyrotechnischen Gegenstände gelagert worden sein, also habe die Staatanwaltschaft wissen wollen, wer einen Schlüssel zu den Räumen des Fanprojekts habe und ob eine bestimmte Ultragruppe dort Lagerräume habe. "Die Beantwortung all dieser Fragen, die – erkennbar – in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit vertraulichen 'sozialpädagogischen Gesprächen' stehen, wurde verweigert", erklärt Hörster. Aufgrund ihrer Aussageverweigerung drohte den Fanprojekt-Mitarbeiter:innen sogar Beugehaft. Davon habe die Staatsanwaltschaft aber abgesehen. Dies wäre "nicht verhältnismäßig" gewesen, so Hörster.

"Sie schützen keine Straftäter:innen, sondern die Grundlage ihrer Arbeit", sagt hingegen stja-Chef Melchien. Für Sozialarbeiter:innen im Fußballbereich oder auch in der Straßensozialarbeit sei es unmöglich, Situationen zu meiden, in denen sie mit Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten in Berührung kämen. Im Fußballbereich hätten einige Fanszenen und insbesondere Ultras ohnehin Vorbehalte, mit Sozialarbeiter:innen zu arbeiten. Durch ein vertrauensvolles Miteinander gelinge es den Fanprojekten, die Situation rund um die Fußballstadien zu verbessern. Dies sei in der Politik auch anerkannt und mehrfach nachgewiesen worden.