Stuttgarter Staatstheater: Hoppla, Agrest ante portas

Nach der zweiten Verhandlung vor dem Bühnenschiedsgericht wird es für die Bauer-Behörde kommunikativ noch enger. Das Frankfurter Urteil ist vernichtend. Die Kündigung ohne wichtigen Grund, ohne Schutz des Arbeitnehmers, unwirksam, Agrest bleibe Musikdirektor. Was jetzt tun? Über fünf Instanzen aussitzen? Das wäre ein mediales Desaster. Eine sechsstellige Abfindung bezahlen? Zu viel. Der Karlsruher Spuhler war schon extrem teuer, von Ansprüchen von über einer Million war die Rede. Das Stuttgarter Staatstheater spricht im Fall Agrest von einer "ungewöhnlich" hohen Summe, Intendant Detrich von seiner "wirtschaftlichen Verantwortung". Von einem in Stein gemeißelten Rausschmiss kein Wort mehr.

Auch das Ministerium zeigt sich plötzlich ausgesprochen kostenbewusst. Auf Anfrage von Kontext verweist Sprecherin Denise Burgert ("Wir kümmern uns") auf die Landeshaushaltsordnung, die auferlege, zu prüfen, ob ein Vergleich "wirtschaftlich und zweckmäßig" sei. Letzteres vermochte sie bei dem Frankfurter Urteil, das sich an den Ansprüchen Agrests orientierte, nicht erkennen. Aus ihrer Sicht werde die Sach- und Rechtslage durch den finanziellen Rahmen "nicht angemessen abgebildet". Deshalb hätten die Staatstheater den Vergleich abgelehnt. Sie hätte auch sagen können: ablehnen müssen.

Hendriks & Co. müssen die Zähne zusammen beißen

Und was nun? Auffällig ist, dass das Ministerium seine Zurückhaltung aufgegeben und bemerkt hat, dass die Steuergemeinde für all das aufkommen muss, was sich an Kosten für Abfindungen, Anwälte und Prozess ansammelt. Jetzt verweist es auf seine Pflichten als Rechtsaufsicht und macht keinen Hehl daraus, dass die (nicht abgesprochene) Kündigung arbeitsrechtlich ein Fiasko war. Ein Rausschmiss ohne Abmahnung, ein stures Nein zu allen Vermittlungsangeboten des Gerichts, ein hilfloser Anwalt, der bei Rückrufen auf tote Telefone bei der Intendanz stößt – das ist sauer aufgestoßen und hat Distanz aufgebaut. In den oberen Mininsteriums-Etagen ist nun von einer "unerfreulichen Gesamtlage" die Rede.

Im politischen Geschäft ist das ungünstig. Also muss die Kuh vom Eis. Und dafür deutet sich eine Lösung an, die ganz einfach ist: Agrest wird weiter beschäftigt. Zumindest bis zum Ende seines Vertrags, der im August 2023 ausläuft. Bis dahin arbeitet der 47-jährige Stardirigent für sein Geld, die Herren Anderson, Detrich und Hendriks beißen die Zähne zusammen, versenken ihre Säbel im Eckensee, mit der Chance, ihr monarchistisches Machtgefüge mit einer neuen, beweglicheren Struktur auszustatten, was allerdings voraussetzen würde, dass sie ihre nächste Attacke vom Ende her denken müssten.

Mikhail Agrest sagt, er wäre bereit, wieder mitzuspielen. Einsatzmöglichkeiten gibt es mehrere im größten Spartentheater Europas, da müsste sich etwas finden lassen. So steht nur noch der Verwaltungsrat aus, der sich am kommenden Montag im Stuttgarter Rathaus des Themas annimmt. Den Vorsitz hat in diesem Jahr Oberbürgermeister Frank Nopper, der sich das Versöhnen von verfeindeten Bürgerinnen und Bürgern auf die Fahnen geschrieben hat. Chapeau, wenn er das schafft.