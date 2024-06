Künstlerhaus Stuttgart "Rotting Hegel": Futter für den Weltgeist

Die nächste Station war die Pilzzucht: Hegels Philosophie, auch in Übersetzung, wurde in pH-neutrales Wasser getaucht. An geeigneten Textstellen wurden die Sporen eingestreut und die Bücher in Plastiktüten verpackt. Die nicht ganz keimfreie Atmosphäre am Künstlerhaus bewirkte, dass sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in manchen der Bücher Fäulnisbakterien eingenistet haben. Doch in der Mehrzahl gediehen die Austernpilze prächtig. Vier volle Beutel waren die Ausbeute.

Künstlerische Heuhaufen und Kimchi auf Schwäbisch

Wright muss noch ein Stück Streuobstwiese sensen. Vor einer Woche hat er an einem Workshop der Stuttgarter Sensenschwinger, ein Projekt des Vereins Bienenschutz Stuttgart, teilgenommen und ist nicht ganz fertig geworden. Das Ergebnis der Mäh-Aktion wird ein Heuhaufen in der zweiten Etage des Künstlerhauses sein. Unter anderem soll dort ein Workshop von Kathrin Böhm und Wapke Feenstra vom niederländisch-deutsch-englischen Projekt "myvillages" stattfinden, das sich seit 20 Jahren mit dem Stadt-Land-Verhältnis beschäftigt. Die beiden wollen den "ländlichen Untertönen" in der Stadt nachgehen, den Beziehungen, die ihre Teilnehmer:innen, etwa über Vorfahren oder Verwandte, zum ländlichen Raum haben.

Ein paar Tage später bietet Paul Sullivan, ein irischer Künstler, der in Liverpool lebt, einen Kimchi-Workshop an. Während einer Künstlerresidenz in Korea hat er die dort omnipräsente, zumeist aus Chinakohl hergestellte, scharfe Beilage kennengelernt. Sullivan zeigt, wie man Kimchi selber herstellt – und auch die schwäbische Variante: das Sauerkraut. Anschließend wird er am Künstlerhaus für eine Woche ein Kimchi-Café betreiben.