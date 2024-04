St. Maria: Pilze züchten in der Kirche

Dazu gehören all jene, die sich seit langer Zeit auf dem Platz vor St. Maria und unter der Paulinenbrücke treffen: Wohnsitzlose, Drogensubstituierte. Menschen, wie man sagt, am Rande der Gesellschaft. Doch was ist die Mitte, was der Rand? Die Umgebung der Kirche ist ein Ort, an dem die Gegensätze aufeinanderprallen ohne sich zu begegnen: unten die erste Hauptradroute, oben die autogerechte Stadt; auf den Dächern der Shopping Mall "Gerber" geklonte Luxusvillen als Zweitwohnsitze für Reiche, unten am Boden die Wohnsitzlosen.

Die Kirche will all diejenigen ansprechen, die "mühselig und beladen" sind, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Denn bekanntlich passt eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Bei "Salon populaire" geht es um Teilhabe. Das ist mehr als Teilnahme, erklärt Corcilius: nicht nur zuschauen dürfen, etwa bei Veranstaltungen ohne Eintritt, sondern selbst mitgestalten, mitbestimmen.

Den ersten Schritt haben Harry Pfau, Namensgeber von Harrys Bude, und der Paule Club selbst getan. Für Corcilius war der erste Schritt, sich als Ehrenamtliche in der Vesperkirche zu engagieren, die seit der Coronazeit nicht nur in der evangelischen Leonhardskirche stattfindet, sondern auch vor St. Maria, in Zusammenarbeit mit Harrys Bude: die beste Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und etwas über die Probleme und Bedürfnisse der Menschen vor Ort zu erfahren. Das Jahresthema Nahrung schließt daran an.

Ist bald sogar das Brot smart?

Zur Eröffnung kommt das Ulmer Museum für Brot und Kunst mit seiner Wanderausstellung "Out of the Box", die dazu einlädt, sich über den eigenen Nahrungsmittelkonsum Gedanken zu machen. Auch diese Ausstellung ist in Reaktion auf die Corona-Restriktionen entstanden, als die Museumsräume geschlossen waren. Dreimal am Tag bieten die Ulmer Workshops an zu den Themen "Was essen wir heute?" und "Wie leben wir morgen?"

Der Aufbau hat schon zwei Wochen vorher begonnen. Range schraubt Zuchtkästen für Shiitake-Pilze zusammen: primitive Kisten, doch Luftfeuchtigkeit und Temperaturen müssen konstant bleiben und periodisch kontrolliert werden. Das kann man sich bei der Eröffnung schon mal ansehen, doch die Pilze sprießen erst nach einem halben Jahr.