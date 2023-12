Spenden für Bedürftige: Engel vor der Marienkirche

Geht es darum, Spenden zu organisieren, Dinge zu finden und weiterzugeben an die richtigen Menschen, ist Petra Bleile ein Naturtalent. "Ich bin ein Stuttgarter Mädle", sagt sie. "Ich wurde geboren im alten Robert-Bosch-Krankenhaus und ich bin aufgewachsen in Mühlhausen, unter lauter Jungs. Da muss man schon auch die Ellbogen ausfahren können." Zuerst ging es ihr beim Verschenkflohmarkt um Nachhaltigkeit, darum, dass nicht alles weggeworfen wird. "Ich bin so erzogen worden. Mein Großvater hatte einen Bauernhof, da hat man immer geschaut, was man noch verwenden kann."

Versorgt werden nur Bedürftige

Einrichtungsgegenstände, Küchenmöbel, Spielwaren werden oft in Einrichtungen der Bürgerstiftung dringend benötigt. Auch die Stadt Stuttgart wendet sich mit Anfragen an Petra Bleile. Wenn Dinge gebraucht werden für pflegebedürftige Menschen ohne Geld, für Kinder, unbegleitete Jugendliche. Das KiZ+, das Kinderzentrum in Stuttgart-Wangen, sucht vielleicht ein Fahrrad – Bleile wird es finden. "Eine Kollegin sagt immer zu mir: Du musst den direkten Draht zum Universum haben. Wenn irgendjemand einen Backofen braucht, dann bekomme ich zwei oder drei Tage später einen Backofen angeboten."

Auch Geldspenden nehmen die Helfenden Hände entgegen, von ihnen werden Waren einkauft. Aktuell sucht der Verein einen neuen Bus, gerne gebraucht. "Auf die Dauer", sagt die Fahrerin, "fallen bei meinem Oldtimer auch immer öfter Reparaturen an. Mein Mann hat ein großes Ersatzteillager für den VW-Bus, den Rest bezahle ich aus eigener Tasche."