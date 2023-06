Schwäbische Tafel: Symbol der Armut

Bernd Popovicz ist inzwischen längst wieder unterwegs, zwei bis drei Touren macht er täglich und holt so gemeinsam mit seinen Kolleg:innen bis zu 40 Tonnen Lebensmittel ab. Zwischen Tafel und Supermarkt macht er auch bei der ein oder anderen Bäckerei Halt, um Brot und Brötchen einzusammeln. Währenddessen ist es in Fellbach für die geduldig wartenden Kunden endlich soweit: Kurz nach zehn, das rote Absperrband wird entfernt und eine 50-köpfige Menschenmenge stürmt in den Laden, bestückt mit schwarzen Eimern für den Einkauf. Eilig stecken die Kund:innen Lebensmittel ein – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. "Nur einmal Tomate bitte, junge Männer!", ruft Natalia Erdmann, eine temperamentvolle Frau, die von der Tafel-Kundin zur freiwilligen Helferin wurde, weil sie russisch kann. Für Obst und Gemüse ist die pro-Kopf-Menge begrenzt. Hastig nimmt sie die Packung Tomaten aus dem Eimer des einen und legt sie in den eines anderen Kunden. Der Eimer eines Mannes in Daunenmantel und schwarzer Mütze ist nach kurzer Zeit so schwer, dass er ihn mit dem Fuß durch den Laden schiebt. Eine schmächtige Frau trägt ihren Rucksack vorne am Bauch, in den Händen hat sie drei prall gefüllte Eimer, vorwiegend Äpfel und Flammkuchen.

Mit Würde und Tafelausweis

Tomaten, Bananen, ein paar Kisten Äpfel, sechs Orangen, fünf Auberginen und drei Avocados gibt es an diesem Tag im Laden zu kaufen. Und besonders viele Gurken. Was fehlt, ist die Vielfalt. "Die Kunden sollen nicht mit dem Wunsch zu uns kommen, die gesamte Einkaufsliste abzuarbeiten", sagt Monika Miller. Deshalb gebe es immer wieder Redebedarf. "Manche vergessen, dass wir nur Zubrot sind und nicht Vollversorger." In erster Linie fehle es an haltbaren Dingen wie Mehl und Zucker, aber auch Eier und Milch sowie Hygieneartikel landen selten in den Tafelläden. "Umso schöner ist es, wenn es mal Milch, Käse oder Wurst gibt. Wenn wir unsere Kunden dann glücklich sehen, bekommen wir selbst leuchtende Augen", sagt Miller.