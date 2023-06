Urban-Future-Konferenz in Stuttgart: Zukunft für zahlende Gäste

Wie gelingt Verkehrswende? Prioritäten setzen

Dabei kommt das Thema Mobilität auf der Konferenz auch ganz anders zur Sprache. "Willkommen zu einem der wichtigsten Panels", beglückwünscht der Heidelberger Informatik- und VWL-Student Bassit Agbéré die zahlreichen Teilnehmer:innen einer Veranstaltung, an der auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann teilnimmt. Der Verkehr in der Region Stuttgart bestehe nämlich zu 40 Prozent aus Pendlern. Mit dem Katy Freeway, einer 26-spurigen Autobahn in Texas, zeigt Agbéré, was in der Verkehrsplanung schiefläuft: Schon zwei kurze Regionalzüge würden genügen, um dieselbe Menge an Pendlern zu befördern.

Während Hermann einräumt, er habe lernen müssen, darauf Rücksicht zu nehmen, dass in Baden-Württemberg 70 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt würden, betont die eigentliche Hauptrednerin Sidsel Birk Hjuler, es käme darauf an, Prioritäten zu setzen. Hjuler ist Stadtplanerin und hat als Amtsleiterin in Kopenhagen ein Netz von 850 Kilometer "Cycle Superhighways" eingeführt, die 29 Kommunen verbinden. Etwas paradox ist die deutsche Bezeichnung Fahrradautobahnen.