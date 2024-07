Performance "fragile bodies" über Menschenhandel: Am Ende nichts als Scham

"Menschenhandel mit Arbeitskräften – angelockt und ausgebeutet" titelt "ZDF Frontal" am 18. April 2023 einen Beitrag und bringt damit die 8.000-Seelen-Stadt im Nordschwarzwald in die bundesweite Presse. 150 Zwangsarbeiter:innen wurden dort vom Zoll entdeckt, heißt es im Beitrag. Untergebracht waren sie "in einem baufälligen Hotel voller Kakerlaken". In "fragile bodies" beschreibt Becker das "Hotel" als dreistöckiges Gebäude, sie schläft gemeinsam mit drei Frauen in einem Zimmer so groß wie der Container – sie zeigt auf den 12 Quadratmeter großen Innenraum. Pro Person, pro Schlafplatz zahlt jede 250 Euro. "Alles verdreckt und kaputt. Das Bad völlig versifft." Immerhin gibt es in ihrer Etage fließend Wasser. Den einen Flur mit lauter Männern meide sie, dort würde viel Alkohol getrunken, es gebe auch Gewalt. Der Mann, der ihr den Pass abgenommen hat, ist gemeinsam mit seiner Frau ihr Chef. Die Subunternehmer. Der eigentliche Unternehmer behauptet, er könne sich keinen Mindestlohn leisten, sonst hätte er kein Subunternehmen einstellen müssen. Doch "dem passiert ja nichts", sagt die serbische Arbeiterin im Stück.

Wissen, dass es die eigene Baustelle ist

Das findet Adelheid Schulz, die gemeinsam mit Senkpiel die Performance künstllerisch leitet, besonders perfide: "Dass die deutschen Unternehmer immer eine weiße Weste behalten." Tatsächlich soll im Knittlinger Fall dem eigentlichen Unternehmer nichts passiert sein, geht aus dem ZDF-Beitrag hervor. Der habe den Werkvertrag mit dem Subunternehmer nach der Razzia mit sofortiger Wirkung beendet und im späteren Ermittlungsverfahren lediglich Zeugenstatus gehabt. Der Beitrag diente dem Performance-Team als Recherchegrundlage. Eigene Recherchen führten sie nach Broumov, Tschechien, wo Pavla Jenková, die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts, Koordinatorin für Partizipation ist. Um die Geschichte der serbischen Frau in "fragile bodies" nachzuzeichnen, die es in tausendfacher ähnlicher Ausführung tatsächlich gibt, sprachen sie mit der Organisation "La Strada", die sich für die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Frauen einsetzt, mit Vertreter:innen der Roma-Community, mit Expats, die in Serbien wohnen. Sie besuchten Arbeiter:innen in einer Textilfabrik. "Das war schon sehr prekär", erzählt Senkpiel. Bereits nachmittags hätten viele Arbeiter nach Alkohol gestunken. In Deutschland hat das Team mit einer Polizistin gesprochen, die sich intensiv mit Menschenhandel befasst, und mit der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ). Nur an tatsächlich Betroffene seien sie nicht herangekommen. Ein rumänischer Berater vom FIZ, berichtet Schulz, habe erzählt, dass viele angeworbene Arbeitskräfte trotz Ausbeutung am Ende mehr verdienen als in ihrem Herkunftsland – deshalb ließen sie sich darauf ein. Diese Transporte aus Rumänien nach Deutschland, die gebe es die ganze Zeit, vor allem für den Bau. "Und die dürfen ja, ist ja schließlich EU", sagt Schulz.

Auf dem Gelände der Cannstatter Kulturinsel steht in Großbuchstaben an eine Wand gemalt: "Ohne Kunst und Kultur wird's still". Das wollen Schulz, Senkpiel und Co. verhindern: das Schweigen über die vielen Missstände. "Anfangen wahrzunehmen, sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Sich erstmal vorstellen, woher die Produkte kommen, ist ein erster Schritt", sagt Schulz. "Und sich bewusst sein, es ist genau meine Baustelle, es ist der Bauarbeiter in meinem Bad", wirft Senkpiel ein.

Fall liegt auf Halde

Kisten schleppen, Flaschen sortieren: Glas, Plastik, Dosen – mit oder ohne Etikett. Die Schicht der serbischen Arbeiterin im Recycling-Werk beginnt um vier Uhr morgens, geht bis zu 14 Stunden, samstags auch, beschreibt Becker in ihrer Rolle. Im Sommer ist der Gestank der süßen klebrigen Getränke kaum auszuhalten. Ihre Schuhe pappen am Boden. Im Winter frieren sich die Arbeiter:innen die Finger und Zehen ab. Wer krank ist, muss Strafe zahlen. Das alles für 600 Euro im Monat. Sie esse nicht viel, um wenigstens 50 Euro nach Hause schicken zu können. Am Ende erzählt sie von der Razzia, wie es sie im April 2023 auch in Knittlingen gegeben hat.