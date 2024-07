Privatisierung der Majolika: Rettung gescheitert

Für Gröner dürfte die Zukunft der Majolika derzeit aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. In den letzten Wochen beschäftigten ihn mehrere Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen Gesellschaften aus dem Gröner-Konzern. Zwei Fälle werden gegenwärtig noch vom eingesetzten vorläufigen Insolvenzverwalter geprüft, eines wurde zwischenzeitlich durch eine Zahlung als erledigt erklärt. Außerdem befindet sich gerade ein Gemälde aus Gröners Besitz in einer Zwangsversteigerung, nachdem es von einem Gerichtsvollzieher in einem Firmengebäude eingezogen wurde. Und darüber hinaus meldeten sich beim Wirtschaftsmagazin "Handelsblatt" und der Wochenzeitung "Zeit" einige Gläubiger Gröners zu Wort. Neben einer Handvoll Handwerksfirmen würden auch sein langjähriger Coach und sein PR-Berater schon länger auf ihr Honorar warten. Mehrere Gläubiger versuchen demnach, auf juristischem Weg an das Geld zu kommen, das Gröner ihnen nicht zahlen will oder kann. Gröners Anwalt hält das für "medial aufgebauschte Einzelepisoden". Die vorgebrachten Forderungen seien allesamt unberechtigt oder mindestens strittig. Vielmehr bewähre sich die Gröner Unternehmensgruppe in der gegenwärtigen Krise erfolgreich.

Zumindest für die Zukunft der Majolika hält Gröner den Schlüssel noch in den Händen. Sein Mietvertrag läuft noch bis 2026 und ist nach Angaben der Stadtverwaltung bis dato nicht gekündigt. Um die Majolika-Manufaktur noch zu retten, muss er sie abgeben. "Die Stadt kann und darf sich nicht direkt finanziell engagieren. Die Stiftung hat nicht die erforderlichen Mittel. Bleibt also nur ein privater Investor oder Mäzen", sagt Kulturbürgermeister Käuflein. Im Karlsruher Sparhaushalt hatte zuletzt schon Oberbürgermeister Mentrup für eine Ausweitung des Mäzenatentums zum Erhalt der kulturellen Vielfalt aufgerufen. Interesse an einer Fortführung der Majolika-Manufaktur gibt es nach Kontext-Informationen. Auch Käuflein bestätigt verschiedene Gespräche darüber. Der Ausgang sei aber offen. Gelingt es nicht, die Majolika in andere Hände zu geben, muss sich nicht nur der Karlsruher Kulturbürgermeister neue Gastgeschenke für seine Reisen suchen.