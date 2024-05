Arbeitsmigration aus Osteuropa früher und heute: Befreiungsschlag mit dem Spargelstecher

Die performative Lesung "Ein Pfund Spargel" entstand in Zusammenarbeit mit der polnischstämmigen Autorin Ewe Benbenek. Dafür hat Benbenek die Recherchen und Erfahrungen des Stadtensembles in einem Text zusammengeführt. Auch sich selbst befragt sie darin und den eigenen Aufstieg als Arbeiterkind polnischer Gastarbeiter:innen. Das Unbehagen gegenüber den vorherigen Generationen, die als Feldarbeiter:innen, Putz- und Pflegekräfte sowie als Arbeiter in Schlachtbetrieben den eigenen Lebensstandard samt Aufstieg ermöglichten. Benbenek erzählt, wie sie heute mit dem ICE zum Arbeiten durch die BRD fährt und sich nicht mehr die Finger schmutzig macht. Allerdings den Schmutz unter den Fingernägeln noch fühle. Metaphorisch steht sie daher auf Umsteigebahnhöfen und fühlt sich, als stecke sie fest in einem Zwischenraum.

Mit Zwischenräumen ist das Stadtensemble vertraut: Seit 2018 bespielt es mit unterschiedlichen künstlerischen Formaten immer wieder den Raum zwischen Stadt und Theater. Am Tag vor der Premiere von "Ein Pfund Spargel" sitzt ein Teil des Ensembles im Kreis vor dem Aufführungsort Barac. "Die Gruppe repräsentiert die Mannheimer Stadtgesellschaft", sagt Beata Anna Schmutz. Hier träfen Menschen mit verschiedenen Perspektiven aufeinander, geprägt durch ihr Alter, Herkunft, Gender, Lebenssituationen wie Elternschaft, ob sie in Beziehungen leben oder nicht und welche Beziehungsformen sie leben. Eine von ihnen ist die 38-jährige Pianistin und Klavierlehrerin Kateryna Mariash. Sie lebt seit zwei Jahren aufgrund des russischen Angriffskrieges auf ihr Herkunftsland Ukraine mit ihrem Kind in Mannheim. "Was wir hier machen, ist sehr wichtig für mich", sagt sie. Neben Deutsch lernen und ihrem Engagement beim Stadtensemble drehe sich im Moment alles nur ums Arbeiten. "Ich möchte ein besseres Leben für mein Kind." Wie so ein besseres Leben oder eine bessere Gesellschaft aussehen könnte, erfährt sie in der Zusammenarbeit mit dem Ensemble, denn dort bringen zwar alle eigene und oft unterschiedliche Perspektiven mit, aber "dann sehen wir, wie ähnlich die sind".

Die Themen des Stadtensembles entwickeln sich aus ihren Gesprächen und seien ihnen "persönlich wichtig, lokal relevant und global vertreten", berichtet Regisseurin Schmutz. In Langzeitprojekten betreibt das Ensemble künstlerische Forschung zu Fragen, die sie für die "Sendefläche der Kunst für sehr wichtig halten". Daraus entstünden ab und zu auch Stücke zu Ereignissen, die nicht oder kaum vorhanden sind im kollektiven Mannheimer Gedächtnis. Die Performance "Brennstoff" behandelt zum Beispiel den rassistischen Angriff 1992 auf ein Flüchtlingsheim in Mannheim-Schönau.