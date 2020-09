"Wagner und Fritz": Amok-Theater

Das war in Mühlhausen, wo Wagner 1901/02 seine erste Stelle als Hauptlehrer angetreten hatte. Nach einer "sodomitischen Handlung" an einer Kuh im Stall des Dorfwirtes, so beschrieb es Wagner selbst, habe er sich von den Dorfbewohnern verspottet gefühlt. Er war der Meinung, seine Umwelt wisse von seinem Fehltritt, verhöhne und beobachte ihn ständig. Tragisch, denn niemand hatte den Vorfall mitbekommen. Die Furcht vor der "Schande" wurde aber in Wagner so monströs, dass er am Ende völlig durchgedreht hat.

Warum diese krasse Reaktion?

Die Tragik und die Katastrophe seines Lebens liegt in seinem pietistischen Umfeld in Mühlhausen begründet, in der Mentalität der Menschen dort. Kennen Sie dieses pietistische Andachtsbild "Der breite und der schmale Weg"? Das hing auch bei meinen Großeltern im Schlafzimmer. Links der breite, angenehme Weg, bepflastert mit lauter Sünden: An erster Stelle steht das Theater, dann kommen Wirtshaus, Spielhölle, Tanzsaal. Führt natürlich alles ins Höllenfeuer. Und rechts der schmale, unsinnliche Weg, mühsam zu erklimmen, am Gekreuzigten und an der Kirche vorbei. Am Ende empfangen einen die Engel an der Pforte zum Himmelsreich. Wagner bildete sich ein, mit seinem sodomitischen Akt etwas gemacht zu haben, das das Höllenfeuer zur Folge hatte. Alles stand für ihn auf dem Spiel, wenn es herauskommen würde. Er hatte sich aus der alleruntersten Schicht heraufgearbeitet, und jetzt drohte alles zusammenzubrechen. Dass er dann nach Radelstetten strafversetzt wurde, hatte aber einen ganz anderen Grund. Er hatte die Tochter des Dorfwirts geschwängert. Er hat sie später dann geheiratet. Es war ein Muss, keine Liebe.