"Blackbird": Schöner sterben

Dann hat Lily noch den Einfall, statt Thanksgiving schon Weihnachten zu feiern! Und die Familie nimmt das so ernst wie der Film. Also hurtig einen Baum gefällt (Achtung: Hexenschuss!) und dekoriert, ein Dinner arrangiert und Lilys Geschenke ausgepackt. Was zu forcierter Heiterkeit führt, wenn die verklemmte Jennifer einen roten Dildo erhält, und zu Tränen, wenn Armreife oder Eheringe verteilt werden. Es wird in "Blackbird – Eine Familiengeschichte" (übrigens das Remake eines dänischen Films von Bille August) auch Charade vor Kaminfeuer gespielt, ja, es wird sogar gekifft (Mama Lily hat natürlich den besten Shit!), wobei auch Jennifer zum Zug kommt. Zu Anne sagt Lily, als sie sich umarmen: "Es hätte mich so glücklich gemacht, wenn ich mich hätte um dich sorgen können!" Und zu ihrem zutraulichen Enkel: "Der Trick ist: Du tauchst einfach auf und gibst dem Leben deinen besten Versuch!" So ähnlich hätte es früher auch Reader's Digest formuliert.

Aber wie gesagt: Nach einer Stunde wird es ernst, da könnte diese Sterbeidylle durch ein sehr aufgesetzt wirkendes Missverständnis in sich zusammenbrechen! Und tut es dann natürlich nicht, so dass die letzten Bilder wieder jene Melancholie zelebrieren können, die sich visuell mit Zwischenschnitten auf dämmrige Himmel und akustisch mit Cello-Klang und Klaviergetröpfel durch den ganzen Film hindurchzieht. Das Licht erlöscht in einem luxuriösen Landhaus an der Ostküste der USA. Es wird einsam und leer. Und auf einmal wirkt dies, vom Film unbeabsichtigt, wie ein Sinnbild: Dieses Haus ist der letzte Rückzugsraum für eine sich liberal und aufgeklärt gebende und sehr wohlhabende Mittelschicht, die den Kontakt zu dem verloren hat, was man als Gesellschaft bezeichnet – und jetzt nur noch um sich selber kreist.



