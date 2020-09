"Drei Tage und ein Leben": Tod in den Ardennen

Aber zurück zum Roman "Drei Tage und ein Leben", der 2016 veröffentlicht wurde. Auch dies ist also ein Buch, das Lemaitre nach dem Gewinn des Prix Goncourt geschrieben hat. Ist das nun wieder Genreliteratur, also ein Thriller oder ein Who-dunnit-Krimi? Für Lemaitre mag diese Frage, wie gesagt, gar nicht so wichtig sein. Für diese Filmkritik ist sie es schon, weil sie eine andere Frage aufwirft: Wieviel darf man nacherzählen? Genauer: Darf man verraten, was im Buch auf Seite 23 und im Film nach 19 Minuten und 34 Sekunden passiert? Ja, man darf wohl verraten, dass der frustrierte Antoine zum Totschläger wird und die Leiche des kleinen Rémi im Wald versteckt. Denn dies ist, so wie etwa viele der Nicht-Maigret-Romane von Georges Simenon, nicht nur die Geschichte einer Tat, sondern eine Geschichte, wie jemand zu einer Tat getrieben wird und danach mit ihr leben muss.

Es geht Lemaitre und dem Regisseur Nicolas Boukhrief nie um moralische Be- oder gar Verurteilung, sondern um genaues Beobachten und Schildern, um menschliches Mitempfinden. Und wie bei Simenon entsteht dabei große Spannung. Dieser überforderte Zwölfjährige, der im Affekt etwas Schreckliches getan hat, die Ereignisse um ihn rum nun mit großen, dunklen Augen verfolgt und gleichzeitig unter Schockstarre steht! Antoine kann sich nicht öffnen, niemandem gegenüber. Wohl auch deshalb nicht, weil er seiner Mutter die Schande ersparen muss. "Allen geht es wie dir. Wir sind alle traurig deswegen", sagt der Doktor. Antoine hat nämlich Tabletten geschluckt, der Doktor ahnt vielleicht den Grund, jedenfalls würde er gern mit Antoine unter vier Augen sprechen. Es könnte ein Gespräch über Schuld werden und vielleicht auch darüber, wie man mit ihr umgeht.

Zeugnisse verbotener Leidenschaften

Aber nun wird alles, was sich in diesem Dorf emotional aufgestaut hat, hinweggefegt und verdrängt von einem größeren Ereignis. Jener Orkan, der bei uns den Namen "Lothar" erhielt, verwüstet weite Teile von Nordfrankreich und auch jenen Teil des Ardennerwalds, in dem Rémi begraben ist. Eine Schwarzblende. Und ein Zeitsprung von fünfzehn Jahren. Antoine (jetzt: Pablo Pauly) kehrt zurück als junger Mann, er ist Arzt geworden und will ins Ausland, es soll nur ein Abschiedsbesuch in Beauval werden. Die Infrastruktur hat dort weitere Verluste erlitten, die Bahn etwa fährt den Ort nicht mehr an (man sieht es in einem einzigen Bild an per Holzlatten gesperrten Gleisen), das Polizeirevier wird bald geschlossen, der Dorfdoktor wird von der Gemeinde verabschiedet und hat keinen Nachfolger gefunden. Und doch hat sich nicht viel geändert. Dieser arme Norden war und ist jene Region, in der die französische Literatur Klassen- und Milieubewusstsein zeigt, in Didier Eribons "Rückkehr nach Reims" (2009) zum Beispiel, in Nicolas Mathieus "Wie später ihre Kinder" (2018), und eben in Lemaitres "Drei Tage und ein Leben".