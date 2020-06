Das Rezept ihres Erfolges

Eigentlich wäre Schneiderman jetzt in den USA, ihrer ersten Heimat. Sie hätte einen Meisterkurs in Cincinnati gegeben und ihre Brüder in Kalifornien und New Jersey besucht. Dank Corona sei sie derzeit aber eine 1-A-Hausfrau, sagt sie lachend. Zudem werde sie in der Stuttgarter Oper gebraucht. Zwar bleibt das Opernhaus bis zum Spielzeitende fürs Publikum geschlossen. Aber dafür gibt es ein Theater-Parcour-Projekt aller Sparten, Musiktheaterveranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen und Konzerte in kleinem Rahmen. So wird Schneiderman am 26. Juli einen Liederabend im Mozartsaal geben.

Zudem hält die Oper den Kontakt zum Publikum über ein umfangreiches Online-Programm. In einem Videoclip ist sie in einer schön schrägen Nummer zu sehen, die Operetten-Style mit Wagners Rheintöchter-Trio kreuzt. "Rheingold, Rheingold! Weia! Waga! Woge, du Welle", singt Schneiderman jetzt lautstark, wie sie überhaupt gerne singend zitiert, wenn sie über ihre Rollen spricht.

Seit 1984 ist Schneiderman Ensemblemitglied der Stuttgarter Staatsoper. Geboren wurde sie 1954 in New Jersey, auf einer Hühnerfarm, als drittes von vier Kindern. Die Farm hatten ihre Eltern 1950 gekauft – als Lebensgrundlage für den Neuanfang. Sie waren aus Europa in die USA emigriert, Überlebende des Holocaust.

Deutsche Bühnen gaben der US-Bürgerin eine Chance