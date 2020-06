Besitzstand oder Mangel

"Mir ist klar, dass die aktuelle Situation der Förderung nichtstaatlicher Hochschulen sehr leicht als Privilegierung einiger Hochschulen missverstanden werden kann", sagt Markus Merz. "Ich habe Verständnis für die Nöte der Hochschulen, die keine oder relativ geringe Förderung erhalten. Auch die Finanzierung unserer Hochschule war immer ein fragiles Gebilde und ist es bis heute. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass es der Merz Akademie finanziell gut geht."

"Ich verstehe schon, dass man irritiert sein kann", konzediert auch Maren Schmohl, Prorektorin der Schule, im Video-Interview mit Kontext. Aber: "In den letzten 15 Jahren gab es eine Welle an Hochschulgründungen. Hinter vielen stehen große Träger. Oder sie können kostendeckend arbeiten, weil sie hohe Studiengebühren verlangen für Business-Studiengänge, wo man anschließend entsprechend verdienen kann." Bei der Merz Akademie verhalte es sich anders.

In einem Studiengang im kreativen Medienbereich, hält die Prorektorin dagegen, der teuer ist, weil er auf kostenintensives technisches Equipment angewiesen ist, "müssen die Studiengebühren entsprechend angepasst sein." 383 Euro kostet die Akademie monatlich im Bachelor-, 415 im Masterstudium. Für die rund 250 Studierenden nicht wenig, für die Hochschule aber unverzichtbar, denn auch die Studiengebühren tragen mit 29 Prozent zur Finanzierung bei.

Was eine Hochschule verlangen kann, hängt eben auch von den Berufsaussichten ab: An der Katholischen Hochschule in Freiburg kostet das Bachelorstudium in Sozial- und Pflegeberufen monatlich 280, an der wirtschaftlich ausgerichteten Hochschule Fresenius in Heidelberg dagegen in der Regel 670 Euro. Allerdings versucht die Merz Akademie, auch Interessenten ohne großen Geldbeutel ein Studium zu ermöglichen, indem sie zum Beispiel am Modell des Umgekehrten Generationenvertrags der Chancen eG teilnehmen können – die Studierenden zahlen keine Gebühren, verpflichten sich aber, später einen Teil ihres Einkommens dafür zu verwenden, anderen ein Studium zu ermöglichen.

Rechtsanspruch abgeschmolzen, Zuschuss eingefroren

Seit 1985 ist die Merz Akademie als Hochschule staatlich anerkannt. Das hieß nach damaligem Stand, sie hatte einen Rechtsanspruch auf staatliche Förderung. "Allerdings sind wir von Anfang an nicht mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet worden", beklagt Markus Merz: "Die Geschichte der Merz Akademie ist auch eine Geschichte des Kampfes um die ihr zustehende Förderung." Als Zwischenerfolg sei zu verbuchen gewesen, dass eine Förderungspauschale pro Student ausgehandelt wurde, auf die allerdings bald eine Deckelung der Zahl der Studienplätze folgte. "Dann gab es Kürzungen um fünf Prozent und dann um weitere fünf Prozent", skizziert Merz das Problem, "was für so eine kleine Hochschule jedes Jahr extrem viel fehlendes Geld ist."