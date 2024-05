Klage zu S-21-Mehrkosten: Ende des ersten Akts

Und so stellen sich an diesem Tag alle schon darauf ein, dass sich der Rechtsstreit noch einige Zeit hinziehen wird, auch wenn die Rechtsanwälte der Beklagten – also Land, Stadt, Region und Flughafen Stuttgart – aus dem Grinsen gar nicht herauskommen. (Ob die Anwält:innen der Bahn lange Gesichter machten, ist nicht zu ergründen, da sie nicht vor Ort, sondern nur per Video-Schalte dabei waren.) Wie ein Honigkuchenpferd grinst jedenfalls Rechtsanwalt Henning Berger, der das Land vertritt. Wie viele Jahre seines Lebens hat er noch für das Verfahren um die S-21-Mehrkosten eingeplant? "Zwei Jahre", schätzt er nach kurzem Überlegen. Er erwarte, dass es in der nächsten Instanz "nicht mehr so lange dauern" werde.

"Nicht mehr so lange" ist natürlich relativ – der Streit geht schon siebeneinhalb Jahre. Im Dezember 2016 reichte die Deutsche Bahn AG mit diversen Tochterunternehmen Klage ein gegen ihre Partner beim Projekt Stuttgart 21: Diese sollten sich an den Mehrkosten des Großprojekts beteiligen, die damals schon weit über das hinausgingen, wofür im 2009 geschlossenen Finanzierungsvertrag genaue Aufteilungsregeln getroffen wurden. Sechseinhalb Jahre dauerte es, bis das Verfahren vor der 13. Kammer des Verwaltungsgerichts am 8. Mai 2023 erstmals verhandelt wurde, nun, fast auf den Tag ein Jahr später und nach vier mündlichen Verhandlungen, hat Richter Kern das Urteil verkündet, das aber noch nicht rechtskräftig ist.

Was bedeutet "Gespräche aufnehmen"?

Nichts geht schnell in diesem Verfahren. Als Richter Kern ansetzt, "zumindest die wesentlichen Gründe für die Entscheidung" vorzutragen, merkt er schon an: "Ich werde versuchen, es möglichst kurz zu machen, was aber naturgemäß nicht ganz einfach ist beim Umfang dieses Prozesses." Im Kern geht es darum, ob sich aus dem Finanzierungsvertrag, konkret aus der darin enthaltenen "Sprechklausel", ableiten lasse, dass sich die Projektpartner der Bahn zu einer Übernahme eventuell auftretender Mehrkosten bei Stuttgart 21 verpflichtet haben, die über den im Vertrag genannten Maximalbetrag von 4,526 Milliarden Euro hinausgehen. Die Bahn sieht das so, die von ihr beklagten Projektpartner nicht. In der Sprechklausel selbst steht ungünstigerweise nur, dass sie im Falle "weiterer Kostensteigerungen" miteinander "Gespräche aufnehmen". Über das, was diese Klausel impliziere, wurde in den mündlichen Verhandlungen so detailliert gestritten, dass sich den Zuhörenden gelegentlich das Hirn verknotete.

Weil die Bahn ihre Klage fast ausschließlich auf diese vertraglich fixierte Sprechklausel stützt, tut das auch das Gericht. Und kommt in der Frage, ob sich das Land und die anderen Projektpartner im Finanzierungsvertrag und durch die Sprechklausel verpflichtet haben, bei Mehrkosten weitere Finanzierungsbeiträge zu übernehmen, zum Schluss: Nein, haben sie nicht. Natürlich etwas wortreicher.

Schon „allein der Wortlaut der Regelung“, sagt Kern, lege nicht nahe, dass die Vertragsparteien damit bereits „eine Verhandlungspflicht mit Vertragsanpassungsanspruch“ vereinbart haben und vereinbaren wollten. Auch aus der Stellung der Sprechklausel im Vertrag könne laut Gericht nicht abgeleitet werden, dass sie eine Verhandlungspflicht impliziere. Dagegen spreche etwa, dass an anderer Stelle im Vertrag konkret Verhandlungen vereinbart wurden – und zwar für den Fall, dass bis zum 31. Dezember 2009 über das geregelte Maß hinausgehende Mehrkosten zu erwarten gewesen wären – erst für die Zeit danach galt dann die Sprechklausel. Daher halte es das Gericht "für wenig plausibel", dass die Vertragspartner im Gegensatz dazu in der Sprechklausel nur die Formulierung "Gespräche aufnehmen" gewählt hätten, wenn sie damit eine Verhandlungspflicht gemeint hätten.