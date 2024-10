Landesausstellung "THE hidden LÄND": Unter falschem Namen

Na bitte: "Wir", das war schon immer die Elite. Bereits im 2. Jahrhundert nach Christus. Aber was hatten "wir" in der Ukraine verloren? Die Zeit der Donauschwaben beginnt erst über 1.000 Jahre später. Der Kessel ist verziert mit drei Bronzeköpfen, alle mit Vollbart und einem Haarknoten rechts über der Stirn, den der römische Autor Tacitus als typisch für die Sueben bezeichnet. Tacitus schränkt zwar ein, auch Angehörige anderer Stämme hätten gelegentlich den Haarknoten getragen. Aber egal, wir: eine kriegerische Elite, vernetzt bis in die Ukraine?

Noch zwei Kessel mit solchen Sueben-Köpfen wurden in Czarnówko, Polen, nahe der Ostsee und im mährischen Mušov südlich von Brünn gefunden, ein weiterer, stark abgewetzter Sueben-Kopf in Kulišejka, 200 Kilometer östlich von Moskau. Der Haarknoten fand sich auch an einem Schädel einer Moorleiche bei Flensburg. Ziemlich weit vernetzt, diese Sueben. Als "Mare Suebicum" bezeichneten die Römer denn auch nicht etwa das "Schwäbische Meer", also den Bodensee, sondern die Ostsee.

Ein Schwabe ist kein Suebe