Obdachlosigkeit in Stuttgart: So fühlt sich Armut an

"Stellt euch vor, euer Freund hat euch aus der Wohnung geworfen", beginnt Conny. "Alles, was ihr noch habt, befindet sich auf diesem Wägelchen. Was macht ihr?" Jeder Mensch braucht zu essen, zu trinken und einen Platz, wo er oder sie sich zum Schlafen hinlegen kann. "Wie kommt ihr dazu?" Ein Tag ohne Flüssigkeit, ein Monat ohne Nahrung kann das Ende bedeuten. Wie gelangt man an einen Schluck Wasser? Immerhin gibt es neuerdings wieder viele Trinkwasserbrunnen in Stuttgart. Wie der Paulinenbrunnen bei der gleichnamigen Brücke, wo die Stadtführung beginnt. Nur: Er ist abgestellt.

Hier entspinnt sich eine kleine Diskussion. Am Marienplatz gebe es einen, weiß eine Teilnehmerin. Das müssen wir prüfen, meint Conny. Eine Recherche später zu Hause ergibt: Auf der Website der Stadt Stuttgart kann man tatsächlich alle Trinkwasserbrunnen aufrufen. Aktuell sind jedoch fast alle abgestellt. Im Bereich des Talkessels plätschern nur der Merkurbrunnen am Graf-Eberhard-Bau und der Ceresbrunnen in der Markthalle – und dann wieder die Mineralwasserbrunnen in und bei Bad Cannstatt.