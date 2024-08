Stadtmodelle und Modellbahnanlagen: Die Stadt im Kleinen

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so groß, sind einige Modelle, die nach der Jahrtausendwende in China entstanden sind, um zu zeigen, wie sich die Städte bis zum Jahr 2020 entwickeln würden. Man meint die Wolkenkratzer förmlich aus dem Boden wachsen zu sehen. In Shanghai etwa beträgt der Maßstab 1:500, das reicht bei einer Fläche von 480 Quadratmetern gerade mal für das Stadtzentrum – und in Beijing verhält es sich ähnlich. Ein ähnliches, wenn auch nur 110 Quadratmeter großes Modell gibt es in Singapur. Es steht im Zentrum der Singapore Gallery, die 1999 für 4,2 Millionen Singapur-Dollars eingerichtet wurde, um die Entwicklung des Stadtstaats vor Augen zu führen.

Stadtmodelle als Publikumsmagneten

Deutlich kleiner, aber immer noch beeindruckend genug, ist ein Modell von Toronto, der größten Stadt Kanadas, aus dem Jahr 1989. Im Maßstab ähnlich wie das von New York, war es ursprünglich als ein Instrument der Stadtplanung gedacht, ist inzwischen jedoch mit 100.000 Besucher:innen im Jahr zur touristischen Attraktion geworden. Neuerdings hat es jedoch Konkurrenz bekommen. Jean-Louis Brenninkmeijer, ein Mitglied der C&A-Familie, war von der Obsession angesteckt, als er 2011 in Hamburg das Miniatur Wunderland besuchte. 10 Millionen Dollar seines eigenen Vermögens investierte er zunächst in "Little Toronto", eine Modellbahnanlage im Maßstab 1:87, die er später mit weiteren, eingeworbenen Geldern – insgesamt 24 Millionen – zu "Little Canada" erweiterte. Auch er zählt 100.000 Besucher:innen im Jahr.