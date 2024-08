Auf der Straße: Raketen

Ich gehe die Hauptstätter Straße entlang. Eine Art Autobahn, die dank einer profitorientierten Stadtplanung unser Kaff im Kern zerreißt, wie es zuvor keine Rakete geschafft hat. An die Bushaltestelle "Rathaus", in der Nähe der Hitzeinsel Leonhardskirche, die extrem tüchtig bimmelt, hat ein Werbeflächenanbieter sein Platzhalter-Plakat gehängt. Es erinnert an eine Graphic Novel für Hipster; zu sehen sind ein schwarzbärtiges Männergesicht, ein sonnenbebrilltes, weißes Frauengesicht, eine tanzende Figur, ein die Arme hochwerfendes Publikum, ein Fernsehturmwurm – und eine Friedenstaube. Darunter steht in Großbuchstaben: "Es lebe Stuttgart". (Richtig so. Der Rest kann draufgehen.)

Besagtes Poster soll wohl auf eine Event-Hauptstadt hindeuten, einen Feierort der Vielfalt. Ich kann nichts dafür, womöglich ist es die Hitze: Immer wenn ich das Wort "Vielfalt" aufschnappe, wünsche ich mir eine Geheimwaffe für glasklare Gespräche auf Blauesaugehöhe.

Am City-Shop, dem Touri-Laden in der Königstraße, hängt ein Plakat, das "Stadtführungen und Events" anbietet, täglich "buchbar". Drüber steht "Stuttgarts Vielfalt erleben", und drunter sieht man ein Foto mit acht herumstehenden, anscheinend tourismustüchtigen Menschen, die ich ohne jede rassistische Absicht der Kartoffelgattung zuordne; zu dieser Ethnie gehöre ich ja selber. Kleiner Tipp: Buchen Sie Stuttgart, so lange es noch steht.

Kann man noch ohne Angst verschieden sein?

Längst wird der Begriff "Vielfalt" so inhaltslos vervielfältigt, dass er auf einfältigste Weise auch der Unterhosenreklame, dem Kundenfang der Banken und als Imageköder der Bundeswehr dient – auch die ist laut Eigenwerbung "diverser" geworden, bei der Wahl von Mensch & Material. Da "Vielfalt" eifrig auch mit "Zusammenhalt" kombiniert wird, damit die Friedenstaube markttüchtig höher fliegt, hat Lidl das Zeitgeist-Gestammel zum Slogan eingedampft: "Vielfalt stärkt, Frische vereint".