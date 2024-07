Auf der Straße: Von Nesseln und Eseln

Als ich mich neulich mal wieder als Strampeur in die Prärie wagte und in den Feldern an der Grenze zu Echterdingen auf die Umrisse der Stadt schaute, konnte ich Möhringen sehen. Prompt dachte ich bei guter Sicht auf die Ortschaft mit ihrem US-Militärstützpunkt an den armen Joe Biden. Ob es nicht hilfreich wäre, ihm mein Fit-im-Kopf-Paket zu leihen, jedenfalls so lange, bis mir das Gehen vergeht. Und das ist ganz typisch, wenn du allein bist da draußen auf unbekannten Trampelpfaden, da geht dir aus kleinstem Anlass alles Mögliche durch die Birne, auch die Schüsse auf Trump, von denen einer sein rechtes Ohr streifte.

Ich dachte da draußen an Soldaten in Stuttgarter Kasernen, an Amerika, an die vielen Dinge, die zu uns herüberschwappen und auch in meinem Fall den Gang der Dinge geprägt haben. O my God, murmelte ich in die Weite des Nichts, jetzt werden drüben über dem Teich noch mehr Leute Donald Trump ihr Ohr leihen. Und bald wird er einen Lärm machen, wogegen AC/DC auf dem Wasen mit ihren 90.000 Heißluft-Fans ein australischer Furz im Wind ist.

Wie sich die Dinge beim Herumgehen fügen, meist zufällig, wie sie einem buchstäblich zu denken geben, zeigt dieses Beispiel: Auf der Suche nach einer spanischen Kneipe im mir unbekannten Echterdingen sah ich an einer Hauswand in der Hauptstraße ein Schild, das ich las, wie ich auch sonst fast alle Botschaften lese, auch die der PETA mit einem abgebildeten Gockelkopf an der Litfaßsäule: "Iss doch deine eigenen Eier!" Zu Befehl.

Die Gedenktafel in Echterdingen erinnert an das ehemalige Postamt: Hier wohnte einst Elisabeth Schneider, die Ehefrau des Dichters und Pfarrers Albrecht Goes. Auf Bitte eines befreundeten Pfarrers nahm sie 1944, als ihr Mann als Militärpfarrer im Einsatz war, ein jüdisches Ehepaar aus Berlin im Pfarrhaus auf – und gab weiteren Juden Zuflucht. Der Pfarrer, der sie um Hilfe gebeten hatte, war Otto Mörike. 1991 wurde auch sie als "Gerechte unter den Völkern" geehrt.

Zwischen den kleinen Ausflügen nach Weilimdorf und Echterdingen liegen einige Jahre. Beim Gehen kommt viel zusammen. Heute ist gestern. Und gestern heute. Also zieht euch Schuhe an und geht aus dem Haus. Setzt euch nicht in die Nesseln, haltet die Ohren steif und esst eure eigenen Eier.