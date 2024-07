Auf der Straße: Eiertanz

Mein ICE von Bremen kam eine Minute früher als geplant in der Hansestadt an, weshalb uns die Zugführerin per Lautsprecher mit den Worten tröstete: "Wir bitten, die vorzeitige Ankunft zu entschuldigen. Wir werden das zeitnah mit einer Verspätung einholen."

Jeder Spaziergang in neuer Kulisse ist so erregend wie ein Abendmahl in frisch gewechselter Unterhose, wenn du von einer langen Wanderung heimkehrst. Seit jeher fühle ich mich als Tourist in Hamburg wohl, nicht nur, weil ich im Kabarett eine allseits verwendbare Wahrheit gehört habe: Wer es in Stuttgart aushält, dem gefällt es überall. Hin und wieder muss ich das Gefühl haben, in einer Stadt herumzugehen, in der das Selbstverständliche das Ereignis ist und das Aufregende die Gelassenheit. Diese Atmosphäre erlebst du in Stuttgart nicht. Nach meinen jahrzehntelangen Beobachtungen soll hier Selbsterhöhung das Großstädtische ersetzen und Anmaßung das Provinzielle verdrängen. Wozu?

Alles ginge ganz einfach. Man müsste nur mal die Dinge nehmen, wie sie sind – und waren. Im Ernstfall auch mal mit etwas Humor im Landeiländ des Hechelns. Dann wäre zwar nicht mehr jede neu eröffnete Kneipe eine Weltmetropolen-Sensation, nicht mehr jede Luftpumpe ein Beweis für Europas neue Fahrradhauptstadt und ein Hotel mit ein paar Stockwerken über dem Keller kein Beleg für ein neues Manhattan am Nesenbach. Vom Kesselkomplex befreit, könnte man aber auf gut Schwäbisch sagen: big enough, unser Kaff. "Big Enough" heißt übrigens ein Song von Keith Richards, und mehr geht nicht.

Jetzt ist mein Urlaub, der kein Urlaub war, vorbei. Mit Verspätung, aber zu früh bin ich zurückgekommen. Untertänigst bitte ich mich deshalb selber: Erlaube mir, Alter, bald wieder wegzugehen. Und dann gehe ich mit der Hand am Mann in Gedanken an Mienes berühmten Sohn Groucho Marx: "Jeder kann alt werden", hat er gesagt, "der lange genug lebt."