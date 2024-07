Neues Album von Die Konsequenz: Mit der U4 durch Stuttgart

Eines ihrer Lieder handelt von einer Fahrt mit der U4 . Es hat viele Strophen, es zählt viele Stationen auf, die Stuttgarter kennen sie: "Freund und Kupferstecher / Bollwerk und Kebab / Es nähert sich die Mitte / Im Tunnel steil bergab". Aufzählungs-Pop nennt Karoline Brombach den Stil. "Die U4", sagt sie, "fasziniert mich, weil sie durch viele Stuttgarter Welten führt, vom gutbürgerlichen Westen der Gründerzeit über den Osten, der viel proletarischer geprägt ist, bis hinaus ins Gewerbegebiet, um dann in Untertürkheim in einem Weinbauort zu enden, der aber auch ganz überformt ist."

Auch auf der Halbhöhe leben einfach nur Menschen

Karoline Brombach wurde in Stuttgart geboren, wuchs auf in Bad Mergentheim, kehrte 1994 in ihre Geburtsstadt zurück. In New York hat sie ein Jahr Urban Planning studiert, beschäftigte sich auch in Stuttgart schwerpunktmäßig mit Stadtplanung, schrieb ihre Diplomarbeit über Gentrifizierung. Die 49-Jährige weiß, wie die Stadt ihre Bewohner formt, kennt ihre Schichten, ihre Soziologie, ging umher in ihren Straßen und singt davon. Ironie ist ihr Vehikel, Empathie ihr Anliegen. "Mein wissenschaftlicher Überbau", sagt sie, "beeinflusst natürlich meine Lieder. Aber ich versuche bewusst, alles sehr persönlich zu sehen, auf das Alltägliche zu schauen."

Auch auf den berühmten Staffeln, den Treppen am Hang, war sie unterwegs. "Man sagt ja, dass die soziale Stellung in Stuttgart mit jedem Höhenmeter steigt. Es ist spannend zu sehen, wie die Reichen sich hier abschotten. Manchmal erinnert das fast an eine Gated Community. Aber Stuttgart ist halt ein Dorf, da lernt man irgendwann auch reiche Leute kennen, einfach, weil die hier wohnen, und das sind dann auch einfach nur Menschen. Ich habe einige Gespräche geführt, und ich plädiere weiterhin für Empathie. Es gibt auch Reiche, die ein Kackleben haben."