Billy Cobham: Fest mit einer Jazz-Legende

"Chaouki", sagt Billy Cobham, "hat eine einzigartige und sehr positive Persönlichkeit. An seine Musik erinnert man sich, die Melodien, die er singt und die ihren Ursprung in den Traditionen Algeriens haben, bleiben im Gedächtnis."

Jazz ist für Billy Cobham eben dies: der musikalische Ausdruck einer Persönlichkeit. Und er gehört niemandem. Wo er herkommt, der Jazz, wo er hingeht – das ist für ihn ganz offen. Jazz habe zwar längst keinen komischen Geruch mehr, sagt Billy Cobham – "At least it doesn't smell like cow manure" –, aber Jazz sei auch nicht tot. "Ich glaube nicht, dass der Jazz jemals sterben wird, solange es Menschen gibt, die ihn spielen wollen. In unterschiedlichen Bereichen der Erde haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, und Jazz ist das Medium, mit dem sie das ausdrücken."

Seit 45 Jahren lebt Billy Cobham in der Schweiz, in Bern; er spricht von all den amerikanischen Jazzmusikern, die nach Europa kamen und oft bleiben – von Dexter Gordon, der lange in Paris lebte, Quincy Jones in Stockholm und vielen anderen. "Ich habe zuerst nicht verstanden, was das bedeutete – politisch, gesellschaftlich. Ich kam nach Europa und dachte mir: Ich bleibe ein paar Wochen und lerne alles. Ich bin noch immer hier, und ich habe nur an der Oberfläche gekratzt."

In Westdeutschland vor allem, in den 1970er- und 1980er-Jahren, entdeckte Cobham große musikalische Freiräume. Hier hatte sich der Jazz auf nahezu entgegengesetzte Weise entwickelt als in den USA: "Es gab Musiker, die großartig frei spielen konnten, aber als Solisten. Die sagten: Ich spiele, was ich will, und kümmere mich dabei um niemanden. Das waren Einzelpersönlichkeiten und es ging ihnen immer um Protest. In den USA dagegen gab es Bands wie das Art Ensemble of Chicago, bei denen Freiheit bedeutete, dass die Musiker ihre eigenen Wege gehen konnten – innerhalb eines bestimmten Rahmens. Dort trat das Chaos aus der Form heraus, hier wurde aus dem Chaos heraus etwas gesagt. Das ist ein großer Unterschied."

"What a crazy Place!"

Zu den USA allerdings will Billy Cobham, der in Panama geboren wurde und in New York aufwuchs, nichts weiter sagen. Er vermisst die Heimat nicht, im Gegenteil. "Die USA? Wer soll das sein?", sagt er und beginnt schallend zu lachen. Lieber erinnert er sich an seinen Auftritt mit der SWR Bigband 2016 im Scala in Ludwigsburg oder an sein Konzert bei der Zappanale in Bad Doberan im Sommer 2023: "What a crazy Place!"