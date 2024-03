Frauenfilmtage Tübingen: Ein Coup aus Italien

Das Festival Frauenwelten funktionierte jahrelang ziemlich erfolgreich, doch irgendwann wollte Irene Jung in Rente gehen. Ihre Nachfolgerin hielt zwei Jahre lang durch, fand dann eine Festanstellung, die das Tübinger Filmfestival nicht bieten konnte. Also übernahm Irene Jung die Aufgabe erneut, organisierte das Festival mit kleinem Team und großem Erfolg. Mittlerweile sind die Frauenwelten nach Berlin abgewandert. Damit in Tübingen keine Lücke entstand, organisiert Irene Jung mit einem kleinen Team einen Ableger des Festivals: die Tübinger Frauenfilmtage. Zeigten sie 2020 über drei Tage sechs Filme, reichte das den Macher:innen schnell nicht mehr. Bald wurden acht Filme gespielt und in diesem Jahr waren es an fünf Tagen bereits zwölf.

Finanziert werden die Filmtage von der Stadt, dem Regierungspräsidium, über Anzeigen, Spenden und Kartenverkäufe. Das Budget ist kleiner als früher, die Organisator:innen reisen nicht mehr auf andere Festivals, um Filme zu sichten, sondern übernehmen meist Filme vom Mutterfestival in Berlin.

2024 nun hatte das kleinere Festival erstmals auch Filme im Programm, die nicht zuvor auf dem Mutterfestival zu sehen waren – vor allem "C'è ancora domani" – "Morgen ist auch noch ein Tag". Der Film verdankt seinen Sensationserfolg in Italien auch einem traurigen Umstand: Im November 2023 wurde die Studentin Giulia Cecchettin von ihrem Freund erschlagen. Er floh nach Deutschland, wurde dort gefasst. Der Femizid an der 22-Jährigen sorgte in Italien für Unruhen, es kam zu Massendemonstrationen. In den Berichten darüber, die die Festivalmacher:innen verfolgten, war immer wieder die Rede von diesem einen Film. Kontakt zur Produktionsfirma herzustellen, erwies sich als schwierig – die Verleiher sprachen weder Deutsch noch Englisch, Französisch oder Spanisch. Über Kontakte nach Italien und per Instagram gelang es schließlich doch, mit ihnen ins Gespräch zu kommen – noch ehe der Tobis-Filmverleih "C'è ancora domani" ins Programm aufnahm. "Wir haben es lange gar nicht gecheckt, dass wir die Deutschlandpremiere haben", sagt Irene Jung.

Frauen wehren sich auch mit Filmen

"C'è ancora domani" erzählt von Delia, einer Frau im amerikanisch besetzten Rom, ihrer Tochter, ihren beiden Söhnen, ihrem Mann. Der war vielleicht vor vielen Jahren einmal ein junger Charmeur – geblieben ist ein Schläger, der seine Frau fortwährend prügelt und demütigt, säuft und Prostituierte besucht. Auch der Großvater, der in einem kleinen Zimmer vor sich hin siecht, ist bösartig maskulin. Delia besorgt den Haushalt, verdient hinzu als Pflegerin, legt heimlich Geld beiseite für das Brautkleid ihrer Tochter, die sich mit dem Sohn eines Cafébesitzers verloben möchte. Ihre eigene Familie lebt auf engstem Raum in einer Hinterhofwohnung. Die Ehe der Tochter scheint vielversprechend – doch Delia nimmt an diesem Bräutigam bereits all die Gesten, Verhaltensmuster wahr, die sie von ihrem Mann her kennt.