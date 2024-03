Wohnungsbau: "1 € Förderung = 6 € Steuereinnahmen"

Wohnministerin Razavi dagegen lässt vorab Statements verbreiten in der Tonlage: Dieses Problem sei "nicht mit immer mehr Geld vom Staat" zu lösen. Am Karlsplatz und danach in der Architektenkammer stünde sie damit ganz allein. Denn alle, die sich in diesem bemerkenswerten Bündnis für Wohnungsbau zusammengefunden haben, sind wohlbegründet der Meinung, dass Baden-Württemberg, nach dem Vorbild anderer Länder, die eigenen Anstrengungen deutlich erhöhen muss. Denn die Zahlen sprechen für sich.

In Baden-Württemberg fehlen 150.000 Wohnungen

Die Ampelkoalition stellt den Ländern zwischen 2022 und 2027 mehr als 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung, in der Erwartung einer Kofinanzierung von 1,50 Euro pro Euro vom Bund. Bayern hat sich zur Gänze dazu entschieden, andere Länder wie Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz immerhin weitgehend. Baden-Württemberg hingegen gibt nach einer Statistik, die der Konstanzer Baudezernent Karl Langensteiner-Schönborn in die Architektenkammer mitgebracht hat, nicht mehr als gut 35 Cent. Und nicht einmal zu verlässlichen 40 Cent können sich Cindy Holmberg und ihre CDU-Kollegin Natalie Pfau-Weller bei der Podiumsdiskussion aufraffen.

Gäbe das Land knapp 590 Millionen Euro aus, stünde insgesamt fast eine Milliarde zur Verfügung. Tatsächlich gibt das Land aber nur 160 Millionen. Die Folge: Kein einziger Förderantrag kann mehr bewilligt werden, weil immer noch der Überhang vom Vorjahr abzuarbeiten ist. "Der Baukrise hinterher zu fördern und den Preisanstieg damit weiter anzuheizen, das halte ich nicht für das richtige Mittel", lautet einer der Einwände der Ministerin.

Jede:r der Teilnehmenden am Symposium würde ihr vehement widersprechen. Die Krise im Land ist nämlich hausgemacht, seit Jahrzehnten. Überall in der Republik steckt zu wenig Geld im sozialen Wohnungsbau, in Baden-Württemberg viel zu wenig. Weil die Fördervolumina nicht mitgewachsen, Baukosten und Grundstückspreise aber stark gestiegen sind. "Vor 30 Jahren stellte das Land 1,1 Milliarden Mark zur Verfügung", rechnet Langensteiner-Schönborn vor, "2024 sind es 551 Millionen Euro." Die Expert:innen vom Pestel-Institut haben unter vielem anderen erhoben, dass auch deshalb der Sozialwohnungsbestand im Südwesten mit 20 Einheiten auf tausend Mieter:innen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 47 liegt. Und gar nicht konkurrieren kann mit Hamburg (109) oder NRW (84).

Eine Erkenntnis mit facettenreichen Auswirkungen. Insgesamt fehlen im Land inzwischen rund 150.000 Wohnungen, Tendenz steigend. Betroffen sind, so der Pestel-Vorstand Matthias Günther, praktisch ausschließlich Mieter:innen ("Wer ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung hat, kann aus der Distanz relativ ungerührt zusehen"), ferner Mittelständler:innen und Unternehmen, wenn sie keine preislich angemessenen vier Wände für ihre Fachkräfte finden, oder auf Umwegen massiv die Steuerzahler:innen.

Wohngeld baut keine Wohnungen