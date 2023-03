Frauentag in Mexiko: Der Kampf gegen Femizide

Rosabla Cruz, Juristin bei der Koordinationsstelle für Geschlechtergleichstellung der Nationalen Autonomen Universität Mexikos (UNAM), hält dieses Gesetz für notwendig. Denn es handle sich um eine "extreme Form der Gewalt", weshalb es notwendig sei, "einen spezifischen Straftatbestand" zu etablieren, schreibt Cruz in der Uni-Zeitschrift "Gaceta UNAM". Doch so weit sollte es gar nicht erst kommen. "Das Patriarchat, der Machismus werden von Männern und Frauen reproduziert. Was wir in Mexiko brauchen, ist eine Bildungsreform, die uns lehrt, unsere Menschenrechte zu kennen und zu deuten", sagt Aktivistin María Elena Ríos im Gespräch mit Kontext.

Vergewaltigungen und Säureangriffe normal

Die Wurzel des Problems liegt in einer Gesellschaft, die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Frauen normalisiert. Elf Frauen werden jeden Tag in Mexiko getötet. Viele dieser Morde werden von den Behörden jedoch nicht als Femizid, sondern als "normale", vorsätzliche Tötung gewertet. In weniger als 25 Prozent der Fälle kommt es überhaupt zu irgendeiner Form von Verurteilung, wie die Investigativplattform "Mexikaner gegen Korruption und Straflosigkeit" (MCCI) konstatiert.

Aus der bunten Masse der 90.000 Demonstrierenden nähern sich eine Hand und ein Gesicht. Diana ist verschwitzt und lächelt. Sie sei jetzt nicht mehr im Dienst, meint sie. "Auf der Demo fühle ich mich beschützt. Es ist ein Raum für Solidarität, ein Raum, um sich auszudrücken", sagt sie. Dieser Tag vereine Kinder, Mütter, junge und alte Frauen. Knapp ein Jahr arbeitet Diana bereits für die feministische Plattform "Cimac". Der Druck auf den Staat durch Medien, Aktivismus und Zeitgeist brachte Früchte hervor.

In den letzten Jahren konnten auf juristischer Ebene einige Erfolge gefeiert werden: Etwa das Ley Ingrid, Ley Olimpia, jetzt das Ley Malena. Jedes dieser Gesetze ist nach einer Frau benannt, die Opfer patriarchaler Gewalt wurde – aber dennoch die Stimme erhob, ihren Kampf in Stellvertretung für alle Frauen führte. Wie so oft hapert es in Mexiko jedoch an der Umsetzung. "Das Justizsystem funktioniert einfach nicht", so Diana. Bestehende Gesetze kämen oft nicht zur Anwendung.

Das verwundert nicht. In einem Land, wo die Empörung über besprühte Denkmäler und kaputte Glasvitrinen größer ist als die über Vergewaltigungen, Säureattacken und Morde an Frauen, nur weil sie Frauen sind, läuft etwas gehörig schief.