Donaueschinger Musiktage: Hoch die Säue!

"Hier ist Neuland oder es bereitet sich doch vor", diagnostiziert der Musikwissenschaftler Willibald Nagel in der "Neuen Musik-Zeitung". "Wer möchte dem rücksichtslosen Querkopf Hindemith, wie er sich vor allem im ersten Satze zeigt, die ganz wundervolle und eigenartige Kantilene des langsamen Satzes zutrauen …". Trotz kleinerer Einwände gelangt der Kritiker am Ende zu dem Ergebnis: "Über Hindemith in Zukunft hinwegzusehen, geht nicht an."

Über Hindemiths Kurz-Opern "Mörder, Hoffnung der Frauen" und "Das Nusch-Nuschi", uraufgeführt am 4. Juni 1921 im Württembergischen Landestheater in Stuttgart, hatte Nagel kurz zuvor noch ganz anders geurteilt. Er erkennt zwar Hindemiths Begabung an. Doch am Ende bleibt er dabei: Dirigent Fritz Busch leitet "das ausgezeichnete Orchester mit der an ihm gewohnten Energie und Klarheit des Gestaltens. Ich wünschte, dass er seine Kräfte anderen Werken widmete."

Insbesondere "Das Nusch-Nuschi" löste bei der Kritik einen wahren Shitstorm aus. Das "Spiel mit burmanischen Marionetten" beginnt damit, dass ein Diener eine der vier Frauen des Kaisers zu seinem Herrn bringen soll, der ihr vom Fenster aus schöne Augen gemacht hat. Sie kommen gleich alle vier. Der Diener wittert Ungemach und dient sich dem betrunkenen General Kyce Waing an, der auf dem Heimweg vom Nusch-Nuschi, "das ist ein Tier, halb große Ratte, halb Kaiman", angefallen wird. Als der Kaiser von der Untreue seiner Gemahlinnen erfährt, wird der Diener verhört. Er gibt an, in Diensten des Generals zu stehen. Das Urteil der kaiserlichen Majestät: "Das Übliche." Der General soll entmannt werden. Doch der Henker stellt fest: "Es war nicht mehr nötig."

Wagners Entweihung

Ein General, der als "Besiegter in zahllosen Schlachten" vorgestellt wird: Das weckte damals, 1921, durchaus Assoziationen an die jüngste Geschichte, also den deutschen Generalstab im Ersten Weltkrieg, an Hindenburg und Ludendorff. Das war es aber nicht, was die Kritiker monierten. Was sie erzürnte, war, dass Hindemith zur Kastrationsszene aus Richard Wagners "Tristan und Isolde" zitiert.

"Die Aufführung bedeutete eine Entweihung unserer Kunststätte", tobt ein Musikkritiker in der "Münchner Abendzeitung", fast schon die Tiraden der Nazis vorwegnehmend. "Der Inhalt ist von nicht mehr zu beschreibender Gemeinheit. Alles, was uns heilig ist, wird hier von nicht deutschem Geist in den Schlamm gezogen. Wie lange werden wir Deutsche uns Derartiges noch gefallen lassen?"