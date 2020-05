Eine Gruppe von Menschen wird von Corona besonders hart getroffen. Nicht, weil sie besonders gefährdet ist, sondern weil das Virus droht, sie in den Ruin zu treiben. Es sind die freien Kulturschaffenden, die keine Bühne mehr haben. Wir bieten ihnen jeden Tag eine virtuelle. In Folge 38 unserer Serie geht der "Vorhang auf" für den musikalischen Läufer Dieter Baumann!

Der Protest findet in der Garage statt. Leichtathlet, Olympiasieger und Kabarettist Dieter Baumann stellt sich für unsere digitale Bühne aufs Laufband im geschlossenen Raum. Während die Fußballer wieder die Gladiatoren in den Arenen geben. Das will ihm nicht in den Sinn, diese Bevorzugung der Profikicker, während Kinder Spielplätze meiden sollen. Da fallen ihm die alten Bilder ein – Fußball, das Opium fürs Volk, neuerdings wohl für systemrelevant erklärt.