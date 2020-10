"Oeconomia": Die wundersame Geldvermehrung

Thomas Mayer, früher Chefvolkswirt der Deutschen Bank, wurde von der Finanzkrise aufgerüttelt. Er stellt sich jetzt grundsätzliche Fragen, etwa die, wie das Geld in die Welt kommt. Mayers neuer Arbeitgeber will nicht genannt werden (draußen fließt der Rhein am Kölner Dom vorbei), er könne also nur persönliche Stellungnahmen abgeben. Selbst Profis würden zwar immer noch glauben, dass es die Aufgabe von Banken sei, "Einlagen zu sammeln und Geld zu vergeben." Das stimme aber nicht, sagt Mayer, und bestätigt seinen Basler Kollegen: "Die Bank schafft Geld dadurch, dass sie einen Kredit vergibt."

"Um das System, um das Wirtschaftswachstum in Gang zu halten, müssen Kredite vergeben werden", sagt Mayer, und es brauche deshalb Unternehmen oder Haushalte, die welche aufnehmen. Auf schwarzem und mit einer Matrix versehenem Hintergrund sind in diesem im guten Sinn didaktischen Film immer wieder Wörter wie Vermögenskonzentration, Wirtschaftswachstum, Geldmenge oder Schulden zu lesen und zusammenfassende Sätze: "Die Wirtschaft wächst, wenn Kredite vergeben werden." Worauf der Satz folgt: "Kredite werden vergeben, wenn die Wirtschaft wächst." Dann umrundet die beiden Aussagen ein Kreis. Ein anonymer Experte zirkelt dazu am Telefon: "Das funktioniert eben nur so lange, so lange es funktioniert."

Perpetuum mobile aus Schulden und Krediten

Doch fast alle in diesem System glauben an die wundersame Geldvermehrung und verstehen sie als Perpetuum mobile. Die EZB sorgt schließlich dafür, dass auch in einer Krise "die Kette nicht abreißt", kauft deshalb privaten Akteuren Anleihen ab und "gibt ihnen dafür frisches Geld". Sie funktioniert in der Krise als staatlicher Reparaturbetrieb des Kapitalismus.

In einer Fußgängerzone sitzen Brettspieler an einer selbstgebastelten Monopoly-Alternative und versuchen, die Geheimnisse des Geldes und der Wirtschaft zu erläutern. Auch sie sind Finanzexperten, allerdings solche, die sich der gängigen Lehrmeinung widersetzen und deshalb, wie dieser Film treffend zeigt, draußen bleiben müssen. Auch die Regisseurin selber, die sich schon 2011 in ihrer exzellenten Doku "Work Hard – Play Hard" mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt hat und darin Personalmanager zitiert ("Der Gedanke, sich selber wegzurationalisieren, kann bei dem einen oder anderen Mitarbeiter Nervosität auslösen"), widersetzt sich in "Oeconomia" der Ideologie des rasenden Wachstums nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern. Sie entschleunigt sozusagen das System, wird fast kontemplativ, sodass aus dieser Ruhe heraus vorschnelle Antworten wertlos werden, sich dafür aber grundsätzliche Fragen aufdrängen.