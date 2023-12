Geflüchtete in Backnang: Wohnen im Festzelt

Gerade für Frauen sei die Situation im Lager unangenehm, sagt Esma. Grundsätzlich fehle es an Privatsphäre, die abgetrennten Wohneinheiten haben keine Dächer, dadurch höre man alles, was in den Zelten passiere. Außerdem sei der Weg sehr weit zu den Toiletten, die sich laut Esma nicht abschließen lassen. "Wir müssen dann immer aufeinander warten", erzählt sie. Das Landratsamt schreibt das Gegenteil: "Alle Damen-WCs befinden sich in einzeln abschließbaren Kabinen." Hinzukommt, dass weder die Bäder- noch die Toiletten-Container kontinuierlich beheizt sind. Nur gegen ein Pfand können die Bewohner:innen bewegliche Heizungen leihen, um sie während der Zeit im Bad in den Container zu stellen, sagt die Sprecherin des Landratsamtes. Ursprünglich hingen die Heizungen fest installiert in den Containern, doch weil es in den Zelten so kalt war, wurden diese zum Teil von den Bewohner:innen entfernt und in ihre Wohnabteile mitgenommen.

Kälte, fehlende Privatsphäre, Krankheiten – für Peter Hauck aus Murrhardt ist das Lager unerträglich. Der 72-Jährige engagiert sich schon länger ehrenamtlich für geflüchtete Menschen, vermittelt Dolmetscher:innen, hilft vor Ort und legt sich dabei auch immer wieder mit dem Landratsamt an. An diesem Nikolausabend möchte er mit einigen Helfer:innen und Bewohner:innen Musik machen, um zumindest etwas Freude in diese Unterkunft zu bringen. "Ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass es dieses Lager überhaupt gibt", sagt Hauck. Immer wieder schreibe er dem Amt, stellt kritische Fragen und konfrontiert den Kreis mit den Missständen, von denen ihm die Bewohner:innen berichten. "Für mich ist es einfach der Oberhammer, dass hier kranke Menschen und alleine reisende Frauen untergebracht sind", schnaubt der studierte Soziologe und erklärt, dass Krankheiten in den Aufnahmepapieren verzeichnet seien.

Alles Abschreckung?

Beim Bund-Länder-Gipfel im Sommer 2023 vertrat auch der Rems-Murr-Kreis mit Landrat Richard Sigel (parteilos) die Position, die Gemeinden und Kreise stünden an ihren Kapazitätsgrenzen und forderte darum die Bundesregierung zu einer restriktiveren Abschiebe- und Aufnahmepolitik auf. "Das Lager wurde zwei Wochen vor dem Gipfel eröffnet", so Hauck. "Ich denke, man wollte damit einfach nur ein weiteres Beispiel schaffen", statt auch mal "Forderungen zu stellen, die das Leben der Menschen verbessern würden". Für den Aktivisten zeugt die ganze Situation von einer "unnötigen Grausamkeit", die mit diesem Lager exerziert wird.