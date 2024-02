Das Gendern und die CDU: Angst vor dem Sternchen

Die Aufregung unter Männern und konservativen Frauen war groß und ist es noch immer. 2020 wurde ein Gesetzentwurf der damaligen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) durchgestochen zur Regelung von Firmenpleiten und komplett in weiblicher Form ("Gläubigerin", "Verbraucherin", "Geschäftsführerin"). Diesen eleganten Versuch, für mehr Fairness in der Sprache zu werben, wollte die Union nicht mittragen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) tobte, Bundestags-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) ereiferte sich über den Genderwahnsinn. Das Mitgemeintsein ertrugen diese Männer partout nicht. Anderes ereignete sich übrigens im deutschsprachigen Ausland. So bestand in Österreich Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf ihrer Vorlage: "Wir drehen den Spieß einmal um." Nach einigem Gezerre mit dem Koalitionspartner ÖVP müssen es jetzt Start-up-Gründer oder -Gesellschafter auf sich beziehen, wenn von Gründerinnen und Gesellschafterinnen die Rede ist.

Manche brauchen eben länger

Auch in der Schweiz haben sich Psycholog:innen und Linguist:innen mit dem "Krieg der Sterne" befasst. Noah Bubenhofer, Professor an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, beklagt nicht nur die "gezielte Skandalisierung" geschlechtersensibler Sprache durch "die Rechten", sondern zugleich die Abwehr von Veränderungen. Am Ende, prophezeit er, werde sie aber keinen Erfolg haben. Selbst bei besonders konservativen Eidgenoss:innen gebe es mittlerweile die Anrede "Liebi Fraue und Manne". Und der 46-Jährige erwartet, dass die Zukunft ohnehin den Reformer:innen gehört. Niemand mehr müsse heute noch als "untertänigster pflichtschuldigster Diener" an Stadtverwaltungen mit der Anrede "Hochgeehrte, gnädige Herren und Oberen" schreiben. Das war so noch üblich im 17. Jahrhundert. Schnelllebigere Zeiten verlangen nach schnelleren Lösungen.

Strobl hat dem Kabinett am Dienstag den neuen Standard präsentiert. Wörtlich heißt es: "Der Ministerrat stellt klar, dass die Landesverwaltung in ihrem Schriftverkehr angehalten ist, eine adressatengerechte, verständliche und geschlechtergerechte Sprache zu verwenden." Jedes Ressort trage in seinem Geschäftsbereich dafür Sorge, "im formalen Schriftverkehr der Landesverwaltung mit dem Ministerrat, dem Landtag, den Institutionen des Bundes, den Institutionen der Europäischen Union und mit vergleichbaren Adressaten sowie in Verwaltungsakten das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung einzuhalten".

Schon allein die Formulierungen belegen, dass die Debatte damit sicher nicht enden weil, weil neue Verwirrung entsteht. Was sagt schon "angehalten"? Und außerhalb des "formalen Schriftverkehrs" und im gesprochen Wort werden Grüne jetzt erst recht gendern, um ein Zeichen zu setzen. Die Union frönt derweil in ihrem neuen Grundsatzprogramm frohgemut ebenfalls Potemkin, wenn sie sich gegen "den Zwang" positioniert. Sogar um den Preis eines Eingriffs in die Freiheit der Medien, von Wissenschaft und der Autonomie von Hochschulen: "Wir wollen, dass (…) in allen Universitäten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine grammatikalisch falsche Gender-Sprache verwendet wird." Manche Wünsche bleiben zu Recht unerfüllt.