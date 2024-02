Heer gegen Kienzle: Seltsamer Sieg

Kleiner in der Überschrift, aber die Realität widerspiegelnd, berichtete die "Stuttgarter Zeitung": "Bordelle dürfen als illegal bezeichnet werden". Tatsache war eben, dass das Landgericht Stuttgart der Bezirksvorsteherin in zwei von drei strittigen Punkten Recht gegeben hat. Nur eine Äußerung darf sie nicht wiederholen. Der Fall wurde nun schon in der dritten Runde verhandelt. Und das Landgericht Stuttgart hat sich in seiner Einschätzung der Sache nicht bewegt, sehr zum Leidwesen von Heer (siehe Kasten). Schon im einstweiligen Verfügungsverfahren wollte das Gericht Heer in den wesentlichen Punkten seiner Klage nicht folgen. In der Berufungsinstanz führten dann "Magen-Darm-Probleme" seines Anwalts gar zum Totalschaden.

Das juristische Scharmützel ist weit mehr als eine Privatfehde. Es geht um viel Geld, das Männer mit der Prostitution verdienen, um einen städtischen Bebauungsplan, der Bordelle, Animierlokale und Spielhöllen aus dem Stuttgarter Leonhardsviertel verdrängen will. Es geht um Einschüchterung und nicht zuletzt um Armutsprostitution, und damit um die Mehrheit der Prostituierten. Deutschland ist zum Bordell Europas geworden, sagen Kritiker:innen.

Die grüne Bezirksvorsteherin erlaubt sich, auch darauf einen Blick zu werfen. Ihr Anwalt Christoph Schickhardt ist stolz darauf, auf der "richtigen, auf Veronika Kienzles Seite" zu stehen. "Prostitution ist kein Geschäft für Herren, das ist das Ausnutzen der erbärmlichen Situation von Frauen", sagt der Ludwigsburger Anwalt, der sonst eher Sportgrößen vertritt. Nicht alle machen die Weltläufigkeit einer Stadt von der Anzahl ihrer Bordelle abhängig, wie etwa der FDP-Stadtrat Armin Serwani, der meint, ohne Puffs wäre Stuttgart ein "Provinzkaff".