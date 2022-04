Heer gegen Kienzle: Nebelkerzen im Puff

Bordellbesitzer John Heer verklagt die grüne Stuttgarter Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle, weil sie Lügen über sein Geschäft in Kontext erzählt haben soll. Jetzt unterliegt er vor Gericht in weiten Teilen.

An einem guten Gespür für öffentlichkeitswirksame Selbstinszenierungen mangelt es dem Stuttgarter Ex-OB-Kandidat und Puffbesitzer John Heer nicht: Auf Facebook geriert er sich als Luxusauto-Fan mit Florida-Lächeln. Wenn es um die Erhaltung seiner Sex-Clubs in einem Stuttgarter Szeneviertel geht, mimt er die Rolle des Gentrifizierungs-Gegners. Leiden Prostituierte in der Corona-Krise unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, gibt er sich als Frauenretter, der die Bordelle geöffnet wissen will, damit die Frauen Arbeit haben. Und wenn er glaubt, Oberbürgermeister werden zu können, verkauft er sich mit Anzug und rahmenloser Brille in einem YouTube-Jugendformat als vertrauenswürdiger Ehrenmann, der unparteilich auf die Stadt schauen und für "mehr Transparenz im Rathaus" sorgen will.