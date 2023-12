Rotlicht im Stuttgarter Leonhardsviertel: Ausgebumst

Jaja, Scherz ist schon beiseite. Dämliche Freierargumente, mit denen heute nur noch am Stammtisch oder bei der Bungabunga-Party verkokster Aktionäre gepunktet wird, haben es jetzt auch im Stuttgarter Gemeinderat schwer. Denn der hat den Rotlichtromantikern das Licht ausgeknipst. So laut die Puff-Befürworter im Gemeinderat auch maulten: Mit ihrem medial wirksamen Geplärre entstand zwar der Eindruck, dass sich die nostalgischen Misogynen in Stuttgart durchsetzen, damit alles gleich scheiße bleibt. Tatsächlich gab es Mitte Dezember jedoch einen kleinen Paukenschlag in Sachen Freiertum und Stadtbild: Eine 10:5-Mehrheit von Grünen, SPD, Linksbündnis, Puls und den Freien Wählern entschied, die Stadt beim Versuch zu unterstützen, Bordellen im Leonhardsviertel künftig den Betrieb zu untersagen.

Diese Entscheidung ist zwar wahrscheinlich mehr städtebaulichen Planungsinteressen und langjährigen baurechtlichen Konflikten zwischen Puffbetreibern und der Stadt zu verdanken – und weniger einer dezidierten Haltung gegen Betriebe und Profiteure von Betrieben, in denen Männer Frauen sexuell ausbeuten. Wenn das ganze Hin und Her um die Zukunft des Leohnardsviertel und einen Bebauungsplan jedoch dazu führt, dass Frauen künftig durch das Altstadtviertel schlendern können, ohne sich wie ein Stück Schinken zu fühlen, dann ist Stuttgart tatsächlich auf dem Weg, das zu werden, was es immer schon gerne wäre: progressiv. Emanzipation als Kolleteralzugewinn.