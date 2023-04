Der Goldene Gaul: Preis für Stuttgarts größten Sexisten

Die Nominierungen konnten im Vorfeld der Veranstaltung über die Social Media Kanäle der einzelnen Gruppen eingereicht werden. Am Verleihungsabend selbst ist der Andrang riesig, das Stadtteilzentrum Gasparitsch im Stuttgarter Osten übervoll. Über 200 hauptsächlich junge Frauen und Männer drängen sich auf den Klappstühlen und in die letzten freien Eckchen am Boden. Die als letztes gekommen sind, pressen ihre Gesichter im Nieselregen an die Fensterscheibe, um wenigstens die Namen der Nominierten zu erhaschen.

And the winner is ...

Unter Trommelwirbel wird ein goldener Umschlag durch das dicht gedrängte Publikum balanciert. Ein Name wird herausgezogen: Als größter Sexist der Stadt verdient gemacht hat sich 2022 … ihr Oberbürgermeister Frank Nopper, CDU! Vor allem sein Facebook-Post zu der Debatte um die sexistischen Bilder auf dem Stuttgarter Frühlingsfest hatte die Jury überzeugt. "Der Oberbürgermeister, der eigentlich alle Stuttgarter:innen repräsentieren sollte, verhindert aktiv die Bekämpfung von Sexismus. Wir finden deshalb, er ist kein Unterstützer einer vielfältigen Stadtgesellschaft", erklärt eine Sprecherin der veranstaltenden Frauenorganisationen in der Laudatio für den Sieger. Persönlich anwesend ist der OB an diesem Abend nicht. Dafür können die Gäste ihm am Ende des Abends ein paar Grüße per Karte schreiben. Diese werden ihm dann mit dem Preis in den nächsten Wochen im Rathaus vorbeigebracht. Ein genauer Termin dafür steht noch aus. Vorübergehend aufatmen konnten die anderen Nominierten.

Bitterer Beigeschmack

Moderator:innen und Publikum haben sich an diesem Abend gut amüsiert, aber das Thema Alltagssexismus hat auch eine ernste Seite, erklärt Yvonne Wolz von Wildwasser Stuttgart e.V., die Frauen berät, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. Für sie ist die Veranstaltung ein guter Anlass, die feministische Bewegung zu feiern, aber auch wichtig, um auf Alltagssexismus aufmerksam zu machen. "Es ist wichtig zu verstehen, dass sexualisierte Gewalt ein Kontinuum ist. Auf der einen Seite der Skala steht alltäglicher Sexismus, in Worten und Bildern, auf der anderen Seite jahrelange schwere sexualisierte Übergriffe", sagt Wolz. Eine Vergewaltigung passiere nicht einfach aus dem Nichts heraus. "Sie wird ermöglicht von einer Gesellschaft, in der Männerbünde sich gegenseitig bestärken und nicht eingreifen, wenn Frauen abgewertet werden." Die Gewalttaten, mit denen sie bei ihrer Arbeit zu tun hat, seien keine tragischen Einzelfälle, sondern Symptome eines gesellschaftlichen Klimas, erklärt sie. Deshalb brauche es eine gute Öffentlichkeitsarbeit, um für diese Themen zu sensibilisieren.